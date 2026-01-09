抓緊！台股三萬點震盪壓力測試來了、資金轉向高息ETF

股市配圖。廖瑞祥攝



台股創高後連續2天拉回整理，觀察80檔台股ETF表現，其中群益台灣精選高息ETF(00919)成交量11.69萬張居冠，收盤同時也逆勢上漲0.04%，成為名符其實價量齊揚人氣王。8日大盤下跌的成交量逾萬張的台股ETF來看，僅00919、0050、006208、00632R、00520共5檔收紅，進一步觀察包括00919在內共有4檔高息型上榜，顯示出在大盤高檔震盪之際，投資人屬性有偏向穩健高息的態勢。

投信法人表示，市場震盪有時，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，在震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮。台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

