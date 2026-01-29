抓著「蜘蛛人書包」將5歲童送拘留所 美ICE強勢執法引公憤

5歲男童放學回家即遭拘留，民眾上街抗議，呼籲將他釋放。（AP）

美國明尼蘇達州一名5歲厄瓜多籍男童日前放學返家後，與父親一同遭移民和海關執法局（ICE）逮捕並送往德州拘留，其中一名聯邦探員抓著男童的蜘蛛人書包將他帶上車的畫面曝光後，引發社會震撼與憤怒，民眾聚集在拘留所外抗議，要求釋放父子，有議員前往探視後轉述，男童不斷詢問在外的家人，並表示想回學校上課，目前聯邦法官已下令，政府暫時不得將父子遣返。

綜合《CBC》、《ABC》等美媒報導，男童拉莫斯（Liam Ramos）20日放學後，與父親遭移民和海關執法局（ICE）人員逮捕，隨後被轉送至德州的家庭拘留中心，而男童當時頭戴藍色毛帽、背著蜘蛛人書包被帶走的畫面事後在網路上流傳，引來輿論撻伐。

民主黨眾議員28日前往拘留中心探視這對父子後表示，拉莫斯精神顯得疲憊，經常詢問母親與同學的近況，並反覆表示想回學校上學，議員們批評ICE執法不當，直言孩童不應成為移民政策的受害者，並呼籲立即釋放未成年人。

而拘留中心外，同日也聚集大批民眾抗議，高喊口號，並舉著寫有「兒童不是罪犯！」等標語的牌子聲援男童，警方則出動防暴裝備驅離人群，現場一度爆發衝突。

據悉，父子一家於2024年12月向德州邊境官員申請庇護，律師表示他們合法入境，無犯罪紀錄，且未構成逃跑或安全風險，但美國國土部稱，男童父親為非法移民。目前德州一名聯邦法官下令，暫時禁止當局將父子驅逐出境，因其拘留理由正受到司法審查。