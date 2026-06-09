「抓蟑螂煮湯」治病？偏方嚇壞一票人 衛福部曬文獻證實功效

蟑螂。（示意圖／Pixabay）

近期連日大雨，一些蟲類容易沿著排水孔進入民眾家中，最常見的不外乎就是蟑螂。有民眾透露曾聽家中長輩說喝過「蟑螂湯」，原以為只是玩笑話，直到聽到類似經驗，才感到震驚。事實上，衛福部國家中醫藥研究所資料顯示，蟑螂入藥歷史悠久，在漢代的《神農本草經》就有記載；而國外研究也指出，美洲家蠊的提取物有高度藥用價值，被使用於全球第一種B型肝炎藥物中。

日前有民眾在社群平台Threads分享，因為最近蟑螂超多讓他想起他的媽媽曾說過，在他們小時候外婆會煮蟑螂湯給他們喝，原本他以為是開玩笑，直到回老家跟表妹聊天才發現，表妹的爸爸、他的舅舅也有說過小時候喝蟑螂湯的故事，他才驚覺這件事是真的。

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貼文底下意外掀起熱烈討論，「看到蟑螂湯整個瞳孔地震」、「記得以前看《乞丐囝仔》這本書，有提到他爸後來生病，養了一缸蟑螂，每天抓幾隻出來生吞」、「父母說我小時候有段時間莫名地不停咳嗽，怎麼看醫生吃藥都沒用，鄉下有很多偏方，其中一個就是吃蟑螂」。

事實上，衛福部國家中醫藥研究所資料顯示，早在漢代《神農本草經》中，蜚蠊便被列為中品藥材，記載其能治療血瘀、寒熱並能破除積聚；明代李時珍的《本草綱目》也指出其具有通利血脈之效。此外，《全國中草藥匯編》更詳細記載，蟑螂具備解毒利尿、散瘀消結等功效，在臨床上可用於調理咽喉腫痛、扁桃腺發炎、小兒疳積及肝硬化腹水等病症，證實其在傳統醫學中扮演重要角色。

隨著生物學與現代醫學的演進，全球高達5000多種的蜚蠊目昆蟲中，僅有少數室內品種與人類生活密切相關。有國外研究指出，經常出沒於居家及餐廚環境的「美洲大蠊（美洲蟑螂）」，經現代科學家深入研究發現，其體內提取物含有豐富的活性成分，不僅在降血壓與保護肝臟方面表現優異，甚至已被科學界進一步提煉，廣泛運用於全球第一種對抗B型肝炎的相關藥物研發中。

現代科學實驗證實，美洲蟑螂的萃取物具有顯著的促進組織修復、抗腫瘤、抗菌、消腫止痛以及保護黏膜等多元藥理作用。目前亞洲鄰近地區已有上百家合法養殖場進行大規模培育與藥物研發，例如近年市面上熱銷的醫藥級「康復新液」，即是以美洲大蠊為核心原料，專門用於治療胃病、十二指腸潰瘍、褥瘡、外傷以及燒燙傷等疾病。

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