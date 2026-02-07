抓酒駕只罰男友！台南警界彭于晏「放過妹子還同進摩鐵5小」慘了

社會中心／綜合報導

台南市警二分局一名黃姓員警因外型出眾，被稱為「警界彭于晏」，卻遭指控在2025年6月執勤取締一對情侶酒駕時疑似放水，僅對男性駕駛開罰，刻意未處理同車女子的違規責任。事後兩人又在飯店門口巧遇，並一同進入房間交談約5小時，引發外界關注。檢方認定其涉有圖利罪嫌並提起公訴；對此，警二分局表示，已依相關規定將黃員停職處分。





酒測超標只罰男駕駛

依據起訴內容，事件發生於2025年6月22日凌晨，黃員執行臨檢時查獲一對騎車雙載情侶。廖姓男子酒測值達0.49毫克，依法移送；後座石姓女子則應面臨6000元至1萬5000元罰鍰，但黃員因對對方產生好感，在派出所指示不知情同事僅對廖男製單，刻意未呈報石女違規，使她離開未受處分。

下班巧遇進旅館聊天5小時

起訴書指出，黃員清晨下班後於中西區旅館門口再度遇到石女，兩人隨後一同進房聊天至上午約10時才離開。整起事件直到警方接獲檢舉才曝光，警二分局表示，案件既已遭檢方起訴，已即刻執行停職，並將追究相關行政責任，同時完成補罰程序。

遭依多罪起訴 檢方建請量刑斟酌

檢方調查另發現，黃員曾拍攝酒駕案件當事人的身分證與酒測資料，傳至親友群組；2025年8月又將另一宗詐欺案偵查報告翻拍傳送友人，涉嫌違反個資法及公務員洩漏秘密等罪嫌。檢察官認為，黃員利用職務機會圖利他人，並多次外洩偵查資訊，依貪污治罪條例、個資法及洩密罪提起公訴。不過考量其偵查期間已坦承犯行並表達悔意，建請法院量處適當刑度。

