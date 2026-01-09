抓酒駕抓進部落 議員質疑報復、台東關山警稱特定人士持續檢舉

〔記者劉人瑋／台東報導〕抓酒駕抓進部落到底是否妥當，台東關山分局從昨天開始陸續於延平鄉代會前設路檢點，當地縣議員古志成說，十分有可能是為了報復自己刪掉警方提出預期以罰單增加2千萬元稅收。還有民眾在網上直斥「抓進原保地」，卻被眾人炮轟，警方則表示，有特定人士持續檢舉，警方依上級指揮作為，畢竟酒駕害人害己，請族人勿觸法。

古志成表示，由於警方編列罰金歲入1億2000萬元高額罰鍰收入，自己砍掉2千萬「就是希望警方不要靠著罰款、開單增加稅收」，如此也能增進觀光、讓大家好過日子，想不到隔不久就到自己部落內抓酒駕，明顯是報仇。

但古志成也說，經查，警方宣稱是有特定民眾到處檢舉「部落酒駕嚴重」，「自己和部落也傳聞有這號人物」，向分局檢舉到台東縣警局、警政署，這次據聞檢舉到高檢署，檢察官還下達指揮書令命警方抓捕部落酒駕民眾，「看來警方擔心再不做出點東西，對方就會檢舉到總統府，只是這一切都太匪夷所思」，認為警方仍需注意適法、執法比例原則，「最重要的是不要針對部落」。

關山分局在延平鄉代會前設下路檢點，而此處為桃源村與延平鄉行政中心重要出入口，可說是往來部落與鄉的中心地帶皆能一網而盡，由於是光明正大路檢，代表會也出外查看，甚至還有族語廣播到處宣揚。

警方表示，由於不懂族語，不知其廣播內容，「但明顯路上行人少很多，可是就算是小孩、看來不喝酒的人也全消失」。即使如此，當天還是有一名騎士見路檢還想調頭就跑而被逮個正著，果然為酒駕。

部落族人與古志成會懷疑是可以理解，由於警方尊重部落族人，非有特定犯罪目標而大動作的在部落路檢會被視為「冒犯」，因此才有族人在臉書發文「不能進到原保地」，但此文卻被理解為，法令依身份不同、需有差別待遇，不僅漢人網友上網炮轟發文者，也有族人看不下去、發文批評。

