即時中心／潘柏廷報導

台北市一名女子昨（6）日逛衣服店後搭上車，沒想到因為當事人穿著打扮太像警方查緝對象，便被員警在路上當場攔查；女子當下就被要求手機開飛航模式，進而保存證據，事後警方才發現是烏龍一場，除立即致歉並將其放行，但已經造成當事人相當害怕，更將事發經過自錄影片貼在IG限動。對此，警方今（7）日也發聲明回應了！





松山分局今日表示，三民派出所員警於11月6日下午5時許執行查緝刑案勤務時，在復興北路一帶發現一部可疑車輛，車內女子樣貌與查緝對象特徵相似，於是依法上前攔查，並暫時將女子手機開啟飛航模式，避免對外聯繫，以保全證據，過程無查看手機內容情事。

經員警查證確認後，發現該女子與查緝對象無涉，因此立即予以致歉放行，分局指出，執法過程態度平和，未施予強制力，尚符合規定及比例原則。



對此，分局強調，本次執勤員警是因時值接近下班尖峰時間，路上人車眾多，而發生誤認攔查無辜對象情事，造成該女子困擾，分局深表歉意，將加強教育員警執法須兼顧查緝效率與民眾權益，及執行臨檢辨識及查證程序教育訓練，確保執勤過程更為謹慎周延，避免類似情事再次發生。













原文出處：快新聞／抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查

