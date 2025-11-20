抓鐵架瞬間「被電黏住」！工人狂跳甩不開，同事踹救驚悚曝光。（圖／翻攝社會事新聞影音）

台南仁德區一名工廠工人日前發生驚險觸電意外，即使戴著手套，他在抓上鐵架的瞬間被電流「黏住」無法掙脫，嚇得連續跳躍數次。同事試圖用腳踹開也無效，最後幸虧另一名機警同事立即斷電，才使他順利脫困。這起發生於約2個月前的工安事件，經由監視器畫面曝光，引發外界對工業安全及正確防護裝備的關注，專家指出，觸電事故中最關鍵的應對方式是立即斷電，而非直接接觸觸電者。

當時畫面顯示，一名戴著手套和黃色面罩的男子正與同事交談，左手剛抓上鐵架便立即被電流擊中。他嚇得向旁邊連跳好幾下，試圖甩開手上的鐵架，但怎麼甩也甩不開，彷彿被強力膠黏住一般。一旁同事見狀想用腳踹開幫忙，卻也無效，最後幸好有同事機警地立即斷電，才結束這場驚魂記。

一名工人因為觸電，手和鐵架黏住甩不開，幸虧同事機警斷電，最後才順利脫困。（圖／翻攝社會事新聞影音）

工廠人員表示，人員都沒有大礙，電源關閉後就沒事了。成大醫院急診部醫師王柏晝解釋，觸電者會無法自行脫離是因為肌肉收縮和電流影響所致。他強調，當目擊有人觸電時，最重要的是「不要急著碰觸觸電者」，而應該優先斷電。

專業人士指出，在工作前就應該配戴適當的絕緣防護裝備。賣場人員建議，除了要穿戴絕緣手套外，鞋子也應選擇絕緣材質，避免自身成為導電體，並應遠離濕氣以確保絕緣效果。市面上的絕緣手套價格大多在100多元，而常見的麻布手套雖然便宜，但沒有防護效果，推測此次觸電事件可能是工人配戴了不具絕緣功能的手套，或是手套接觸到水分而導致意外。

隨著這段驚險影片流出，職安處已獲知此事，並計劃前往該工廠調查，以確保工作環境安全，防止類似意外再次發生。

