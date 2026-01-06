抓馬杜洛也有「內線交易」？神祕客精準下注爽賺千萬 全美急尋：他是誰

一名國外神祕客精準預言馬杜洛垮台，因此賺進新台幣近1,300萬元。（示意圖，由AI生成）

川普政府上週末閃電突襲委內瑞拉，成功生擒領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），正當全球震驚之際，預測平台「Polymarket」卻傳出驚人消息：1名神祕用戶在美軍行動前數小時，精準豪擲3.2萬美元（約新台幣100萬7千元）下注馬杜洛會垮台，隨後成功翻倍翻身，淨賺超過40萬美元（約新台幣1,258萬元）。

是預言家還是內鬼？神祕用戶「精準入坑」時機太湊巧

根據《NPR news》報導，這名神祕交易員，在川普下達行動指令前僅僅數小時，便重倉押注「馬杜洛將在1月底前下台」。隨著馬杜洛被捕的消息傳回紐約，該帳戶瞬間收割高額報酬。

目前網路偵探正全力肉搜這名神祕客，發現該帳戶在行動前幾週才剛註冊。區塊鏈追蹤公司Chainalysis透露，雖然該用戶使用多個美國交易所提現，似乎並未刻意隱藏身份，但其獲利時機之精準，讓外界不禁懷疑：這究竟是純粹好運，還是他早已掌握政府機密的「內線消息」？

誰來監控預測市場？第一家庭與平台的利益糾葛？

相較於規範嚴密的股市（SEC 監管），像Polymarket和Kalshi這種預測市場正處於監管邊緣。目前預測市場由商品期貨交易委員會（CFTC）監督，但專家提出兩大疑慮，首先是「人力懸殊」。CFTC的員工數量僅為SEC的八分之一，卻要監管單週交易額破20億美元的龐大平台；第二是利益衝突。值得關注的是，小唐納川普（Donald Trump Jr.） 同時擔任Polymarket和Kalshi的顧問。耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld質疑，在「第一家庭」的保護傘下，監管機構是否真的敢大刀闊斧進行查核？

就算內線也抓不到？「法律邊緣」讓監管難上加難

賓州大學華頓商學院教授泰勒（Daniel Taylor）指出，即便能證明該交易員使用了非公開資訊，但在法律訴訟上仍有難度。首先，要如何定義損害？如果有人利用馬杜洛行動的情報賺錢，政府究竟蒙受了什麼實質「損害」？再來就是缺乏防護欄，目前平台雖宣稱禁止公務員交易，但匿名性讓查核形同虛設。

