抓馬杜洛前就講好了! 美媒曝 : 白宮數月前就與羅德里格斯兄妹密謀

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自視覺中國

[Newtalk新聞] 美軍 3 日凌晨突襲委內瑞拉，並強行擄走其總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯之後擔任代總統，並於 5 日正式就職。

美國《全國廣播公司》（NBC）6 日報導，據 2 知情人士透露，美國官員昨天在向國會議員舉行的一次機密簡報會上表示，在突襲總統住所之前，美國官員已經與委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯及其兄弟進行了數月的討論。

德爾西·羅德里格斯的哥哥豪爾赫·羅德里格斯曾是馬杜洛的首席政治戰略顧問，現任委內瑞拉國民議會議長。多名聽取過美方行動簡報的人士透露，在馬杜洛被美國特種作戰部隊抓捕的前幾天乃至行動當下，委內瑞拉政府內部的一名中情局（CIA）線人源持續向美方通報馬杜洛的行蹤。

委內瑞拉前總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員 圖：翻攝自 X《Power to the People》

在馬杜洛被推翻後，美國總統川普並沒有像外界期待的那樣支持委內瑞拉反對派，而是選擇支持該國副總統德爾西·羅德里格斯，此舉令外界意外。

川普 5 日在接受美媒採訪時說，委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯一直在與美國官員合作，但他堅稱在馬杜洛被推翻之前，她的陣營與美方之間沒有任何溝通。「不，情況並非如此。」

美國總統川普（前中）3日表示，他全程監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。 （圖取自facebook.com/WhiteHouse）

《華爾街日報》5 日發佈獨家報導稱，據知情人士透露，美國近期一份機密情報評估報告認定，如果馬杜洛失去權力，其政權的高層成員——包括副總統德爾西·羅德里格斯——最適合領導該國的臨時政府，以維持短期穩定。

據其中 2 位知情人士稱，中央情報局（CIA）的這份分析報告已彙報給川普，並被分享給少數高級政府官員。一些知情人士表示，這份報告是川普決定支持委內瑞拉副總統而非反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多的原因之

