抓馬杜洛對不對？孟子兩千多年前竟已隔空為川普背書 還精確預言委內瑞拉人反應

美國總統川普下令抓捕委內瑞拉實權領導人馬杜洛，吸引了全球目光，也帶出許多「國際專家」寫長文，針對川普政府此舉的合法性表態。然而卻有網友發現，中華文化體系的「亞聖」孟軻，早在兩千多年前就在一場問答中為川普背書。



這場問答被記載在《孟子》的〈梁惠王下〉篇中，齊宣王田辟疆在戰爭中擊敗燕國，對孟軻提出詢問：「有人向寡人建議，不要占領燕國的土地；也有人建議寡人，要占領燕國的土地。以我萬乘的國家，去攻打同樣擁有萬乘的燕國，只花了50天，就把燕國征服了，這不是人力能做到的，可見這是天意。違背天意而不佔領燕國，天必降災。乾脆取了燕地，好不好？」



（原文 「或謂寡人勿取，或謂寡人取之。以萬乘之國，伐萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此。不取，必有天殃；取之何如？」）



取之而燕民悅，則取之



而孟軻則直接回答他：「占領了燕地，而燕國的人民歡喜，那就占領好了。古時，有人這樣做過，例如周武王伐紂便是；如果，占領了以後，燕國的人民不歡喜，那就不要占領。古時候，也有人這樣做過，一如周文王不肯伐紂即是。以一個萬乘之國攻伐另一個萬乘之國，而對方的人民，反用竹器盛好飯，用水壺盛好湯、酒，來歡迎國王的軍隊，這難道會有別的意思嗎？無非是要他們的百姓想要早日避開本國的暴政，想脫離這如火燒水淹的痛苦啊！倘若，占領了，仍繼續暴虐他們，如同水淹的更深，火燒得更熱，讓他們更加痛苦的話，人民也要轉而望救於他人了。」

（原文 「取之而燕民悅，則取之；古之人有行之者，武王是也。取之而燕民不悅，則勿取；古之人有行之者，文王是也。以萬乘之國，伐萬乘之國，簞食壺漿以迎王師，豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱，亦運而已矣。」）



有網友對照馬杜洛被捕後，各地委內瑞拉人歡喜慶祝的樣子，直呼「孟子簡直先知」，也有網友感嘆那麼多國家的學者專家講了那麼多法律、地緣政治各種觀點，就是完全沒提到「民心向背」，在民主時代對於人民意願的重視居然連一位兩千多年前封建時代、毫無民權概念的學者都不如。

有趣的是，孟軻對於人民的重視，雖然和強調權力來自個人分割的現代民主概念毫無關係，但仍引發後世專制帝王的憤怒。明朝開朝皇帝朱元璋，就因為孟軻「君視臣如草芥，則臣視君如寇仇」的言論，暴怒要求編訂《孟子節文》，刪除了被認為「非臣子所宜言」的內容，並將孟軻移出孔廟配享。畢竟這種「你要我對你好、你要先對我好」，關係應是雙向維持的言論，對於只想要人民當他的狗奴才的權力者，是很不方便的。



​ 聞誅一夫紂矣，未聞弒君也 ​



甚至一次與齊宣王的問答中，齊宣王問孟軻：「商湯放逐夏桀，武王討伐殷紂，真有這種事嗎？」孟軻回答：「在古書上，有這樣記載。」齊宣王說：「桀、紂是天子，湯、武是諸侯；做臣子的殺了國君，可以嗎？」孟軻說：「毀傷仁道的，叫做賊；滅絕正義的，叫做殘；殘義賊仁的人，就叫做『獨夫』，我只聽說周武王殺了獨夫名紂的，沒聽說武王殺了他的君呢！」



（原文 齊宣王問曰：「湯放桀，武王伐紂，有諸？」孟子對曰：「於傳有之。」曰：「臣弒其君可乎？」曰：「賊仁者謂之『賊』，賊義者謂之『殘』；殘賊之人，謂之『一夫』。聞誅一夫紂矣，未聞弒君也。」）



若按照孟軻的標準，川普抓捕的，並不是委內瑞拉總統，而是一個叫做馬杜洛的「一夫」。而孟軻認為權力者有一定的任務要完成，否則他就不算「君」，對於認為可以無條件獲得忠誠的權力者而言，顯然不是什麼讓他們愉悅的言論。

