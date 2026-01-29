抓馬杜洛恐激勵中共犯台？盧比歐反駁：中共對台行動不因外部改變

編譯林浩博／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日在國會聽證會上，捍衛川普政府抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事突襲行動，強調有其「戰略」必要性。魯比歐也反駁該行動會增加中共犯台機率的觀點，指出中國國家主席把台灣視作「歷史使命」，他的行動不會因外部事件而改變。

美國國務卿魯比歐在國會聽證會上為抓捕馬杜洛行動辯護。（圖／翻攝自X平台 @DIFUNDELOYA）

抓馬杜洛行動引爭議！盧比歐：出於戰略必要

川普政府3日軍事突襲委內瑞拉，將該國總統馬杜洛抓走，並押送至紐約受審，引發專家質疑違反國際法。對此，盧比歐在參議院的外交委員會聽證會上，一開頭即強調，此行動是出於「戰略」必要。

盧比歐形容，馬杜洛統治下的委內瑞拉，成為了「幾乎全球所有（美國）競爭者、對手與敵人的行動基地」，並點名委內瑞拉與伊朗、古巴、俄羅斯勾結。

盧比歐說道：「繼續放任馬杜洛大權在握，對美國是巨大的戰略風險，因為對手不再是在半個地球之外，也不是在另一個大洲，而是在與我們所生活的同一個半球，這不只對我們，也對哥倫比亞、加勒比海盆和其他所有地方，造成劇烈影響。」

盧比歐稱這是「不可繼續」的狀態，必須予以處理，如今問題是處理之後，往後再如何發展。他說美國在委內瑞拉有三大目標，位於頂端的是「歷經過渡期後，會留下一個友好、穩定、繁榮，而且民主的委內瑞拉」。

盧比歐就此再捍衛川普與馬杜洛舊部合作的決定，他說第一目標是避免委內瑞拉爆發內戰，「與控制國家機構的人，建立直接、坦率、尊重的對話」。第二個目標則是「恢復期，在此期間你會希望看到石油產業正常化」。

淡化未來打擊可能性

共和黨「孤鳥」參議員保羅（Rand Paul）直球對決盧比歐，質問委內瑞拉的行動是否構成「戰爭」。盧比歐對此辯稱，「我們不認為這場行動接近任何憲法所定義的『戰爭』」，因為馬杜洛2024年的當選結果廣受質疑，而且他被控涉及對美販運毒品。不過保羅對此不買單，直呼盧比歐說法「空洞」。

美國大批軍力仍集結加勒比海，美方對委內瑞拉受制裁油輪也未被解除，但盧比歐在聽證會上，設法淡化未來動武的可能性。盧比歐稱「我們並不準備，也不預期採取軍事行動」，但他拒絕排除美國為了保護自身利益，再對委內瑞拉實施打擊。

習近平對台行動不因外部事件改變

川普對馬杜洛的「類斬首」行動，也引發各界憂心會激勵中共犯台。盧比歐對此回答：「習近平認為台灣問題是歷史使命。他已清楚表明，他想完成此事，這點不會因世界發生的其他事情而有所改變。」

盧比歐反過來表示，美方抓捕馬杜洛成功，反倒證明其為唯一能完成此行動的國家，足以震懾中國在內的全球潛在對手。提問的共和黨參議員里奇茲（Pete Ricketts）也幫腔，稱習近平不關心是否符合國際法，是否對台動武在於他是否相信有能力拿下，而馬杜洛行動所展現的美軍戰術熟練度，將讓習近平對犯台更加猶豫。

