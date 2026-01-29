抓馬杜洛牽動台海？美國務卿：習對台歷史使命不改

美國國務卿盧比歐。（圖／美聯社）





美國抓捕「委內瑞拉前總統」馬杜洛，是否影響「中共對台行動」引發關切。美國國務卿盧比歐最新表示，他說，對台行動是習近平的「歷史使命」，不會因其他事件改變。

美國國務卿盧比歐，當地時間28日上午，在聯邦參議院外交關係委員會作證，說明美國1月3日夜襲委內瑞拉，抓捕馬杜洛的行動，期間被問到，這項行動是否牽動中國對台行動。

美國國務卿盧比歐vs.共和黨聯邦參議員芮基茲：「（盧比歐部長，您認為這次逮捕馬杜洛的行動是否影響中國對台行動？）不會，台灣問題是習近平的歷史使命，他已經清楚表明，這是他想要完成的事情，不會因為世界上發生的其他事件改變。不過你的觀點確實很有道理，我認為美國執行這次行動，確實震撼了中國、俄羅斯、伊朗，以及全球所有對手，因為美國是全世界唯一有能力，執行這樣行動的國家。」

盧比歐同時也回應，中共解放軍高層，近期接連遭到整肅的情況。

美國國務卿盧比歐：「這是中共過去幾年明顯的行為模式之一，軍方領導層遭到整肅，北京在軍事上投入了大量資金，而顯然其中，有些人貪污挪用這些資金，而中共正試圖處理這個問題。」

盧比歐也強調，中共清洗軍方高層，屬於體制內部議題，並不會和美方深入分享，或討論相關情況，不過相關動向，確實是美方高度關注的焦點。

