美國特別軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛到紐約受審，引來國內討論"中國會不會也對台灣比照辦理"。對此國防部強調他們平常都有演練反斬首、保護元首。資深媒體人則分析，馬杜洛治下的委內瑞拉，毒品跟發法移民影響美國穩定，川普早想動手。

2025年最後幾天，中國再發動圍台軍演，不到一周輪到太平洋對岸的美國，對南美國家委內瑞拉進行特別軍事行動、抓補委國總統馬杜洛，藍營質疑，同樣劇本會不會在台海上演。

立委（國）賴士葆：「如果它用美國門羅主義的mindset，中國地區應該中國人治理的中國，它把地區就放進來如果這樣子的話，那這個可能性不能排除。」

國防部副部長徐斯儉：「國軍平常這個突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況，我們都有所準備，（共機擾台數字是零那今天到目前），以我的理解（昨天到今天）應該是3架次。」

抓馬杜洛！藍委聲稱「中國可能仿傚」 吳思瑤：操作棄台論

美方抓補委國總統馬杜洛引發國際關注。（圖／民視新聞）

不過賴士葆質詢時，逮到機會又要徐斯儉表態，要不要譴責美國侵略委內瑞拉。

立委（國）賴士葆vs.國防部副部長徐斯儉：「政府態度是什麼，這個跟我們國家的利益，比較沒有直接的關係，要不要譴責一下美國，侵略委內瑞拉，為了自身的石油利益，中國人的事情他自己來處理，同樣的mindset，他可以抓人，我們要強化我們自己，應發突發狀況的能力，萬一他們要有所謂的斬首行動，我們有相關的準備，有信心，我們有相關的準備，有沒有信心啦。」

立委（民）李坤城：「國防預算通過之後，他們會更有信心啦。」

藍白卡國防預算，李坤城忍不住酸要不要先通過，賴士葆質詢網路罵翻，PTT上網友抨擊他國事務哪需要台灣湊一腳，而且中共軍演怎麼不譴責？國民黨可以自己譴責啊！更質疑賴士葆的女兒不就在美國嗎？民進黨立委痛批"今日委內瑞拉明日台灣"根本謬論。

抓馬杜洛！藍委聲稱「中國可能仿傚」 吳思瑤：操作棄台論

國民黨立委賴士葆質詢稱「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」， 引發網友抨擊。（圖／翻攝自PTT）立委（民）吳思瑤：「有心人士操作，今日委內瑞拉明日台灣，這根本是不存在的謬論，中國現在才是擔心受怕的一方，總會有一股暗黑的力量，在操作這些疑美論棄台論。」

政治系教授范世平：「我們台灣絕對沒有用中國的雷達嗎，我們是用美國的雷達，賴清德有販毒嗎，馬杜洛是欸他是被美國懸賞5000萬美金，旁邊的幹員都寫DEA嘛，DEA是什麼緝毒局是司法部的緝毒局。」

委內瑞拉的毒品、非法移民是實實在在影響美國社會穩定，和中國為了擴張霸權、打壓台灣完全不同，斬首行動也難以類比。





