「抓馬」春聯？ 化學元素春聯引熱議：家住化工大師

馬年的春聯大家是各種馬年吉祥話齊發，不過有民眾發現鄰居家的春聯內容很特別，看了半天看不懂上網請教，馬上有網友解惑春聯內容是滿滿化學元素的諧音哏，還有人分享音樂系用音符，外文系用英文單字組合的春聯創意十足讓人會心一笑！

創意春聯大師蕭慶琛：「馬躍龍騰業興盛，再過去財滿三江慶豐年。」金戈鐵馬踏乾坤，鐵劃銀鉤弄霜華，舞文揮毫近50年的創意春聯大師蕭慶琛，一點一捺為台北街頭染上喜氣洋洋，騎車的民眾都忍不住停下欣賞。

民眾：「家裡春聯你自己揮毫嗎，當然沒有，以前是你自己寫啊，太醜了就不寫，掛不上去。」但有人家的春聯，不是看不下去是看不懂，讓民眾上網分享馬年這麼抓馬？馬上有人點化。

這春聯是一個個化學元素，Re Sg Tc Ag As Sc Ti，錸金喜鎝金砷砊鈦，來禧踏金身康泰，Ag Zn Na F Ga Hf Mg，銀鋅鈉氟鎵鉿鎂，迎新納福家和美，F氟CI氯-CHO醛基，橫批是福祿雙全，這諧音只有同道中人，才懂這屋子住了能人。

物理系的人家那必須是，加速超音速致富加速，動能機械能萬事皆能，外文系的春聯簡單粗暴但人人想要，上聯Lucky Lucky So Lucky，下聯Money Money More Money ，音樂系的招財納福直接上音符，都發都發都都發，發啦發啦發發啦，橫批是發啦都發。

如果你的主修是佛系，最好的春聯就是它，晚上怎麼喊都不睡，早上怎麼叫都不起，橫批就是不醒人室，祝自己睡睡平安。

