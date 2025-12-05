抓鳳筋變性侵／健身圈按摩師靠體雕洗腦女客 相簿裸照珍藏曝光才起訴

小惠指控何姓運動按摩師假借抓鳳筋可雕塑身材性侵她。林慶祥攝

台中健身圈知名何姓按摩師利用抓鳳筋體雕當藉口，性侵同健身房的女會員小惠。律師許哲維指出，此案一度因證據不足讓何男獲不起訴，但小惠聲請再議後，檢方搜索被告手機，赫見裡面存放許多女子裸照以及胸部、下體特寫照等，因女子臉部都遮住無法辨識身分，何男堅稱拍攝對象是妻子，檢方無法用《刑法》新增的妨害性隱私罪嫌起訴他，但就此採信小惠指控，依強制性交、強制猥褻罪嫌起訴何男。

許哲維律師表示，被告何男利用「深層按摩」、「抓鳳筋」為藉口，違反被害人意願親吻被害人下體並以手指性侵得逞，依《刑法》強制性交罪最重可處10年徒刑。

廣告 廣告

但此案一度讓何姓按摩師獲不起訴處分。許哲維指出，一開始，本案主要證據只有小惠的證詞，台中地檢署檢察官基於無罪推定，只能做成不起訴處分；被害人不服，委託律師聲請再議，並聲請重新搜索被告手機。

手機驚見多張女裸照 躺按摩床蒙頭不知身份

台中地檢署搜索後，赫然發現何嫌手機內竟藏有多張不知名女子躺在按摩床上的胸部及下體裸照，在出示這些裸照給被告後，才成功突破被告心防；檢察官綜合判斷卷內證據，認為被害人的陳述較為可信，依法起訴被告。

不過，儘管被告手機之內藏有數張不知名女子裸露胸部及下體之照片，可能違反《刑法》妨害性隱私罪，最重可處5年徒刑，並可處50萬元以下罰金。但由於照片裡的女子，臉部都被毛巾覆蓋，無從確認這些照片就是被害人遭偷拍的照片，也就是說，根本不知道被害人是誰？加上何男堅稱這些裸照是妻子同意拍攝，因此檢察官不得不在偷拍部分，給予被告不起訴處分。

許哲維強調，被告到今天都還飾詞狡辯；一開始說沒有騷擾被害人，後來在檢察官當庭出示裸體照片後，才坦言有跟被害人提到他和老婆性生活不和諧等挑逗言語，進而對被害人按摩鳳筋，犯後態度不佳，已構成加重判刑的要件。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／健身圈知名運動按摩師伸狼爪 誆「抓鳳筋助體雕」偷拍下體硬上女客

直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

夫控妻「冰箱酸臭、山藥放爛爬牆」 求離婚卻吞敗法官：僅屬個人習慣