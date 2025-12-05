抓鳳筋變性侵／台灣保健推拿之父震怒！「按摩不能治病」8不2要沒得談

有「台灣保健推拿之父」之譽的吳東昇教授(右)直指，不論是按摩推拿或整復行為，下體跟乳房都是不能碰觸的部位。吳東昇提供

有「台灣保健推拿之父」之譽的吳東昇教授，針對小惠在按摩推拿時遭性侵一案指出，推拿、按摩、整復，不能聲明「療效」，宣稱療效已違反《醫療法》。推拿按摩的「功效」主要是鬆解筋骨、消除疲勞，調理經絡，可以按壓的地方也僅限於肩頸背，上下肢以及腹腰等部位，不能觸碰下體、乳房，何男說什麼淋巴排毒、治療水腫、治療婦科病，根本鬼扯！其行為就是犯法。

吳東昇擁有盧森堡「歐亞大學整脊醫學院」脊神經醫學博士學位、現任仁德醫護管理專科學校調理保健技術科主任，素有「台灣保健推拿之父」之稱，他指出，推拿、按摩甚至整復，都不能宣稱療效，「傳統整復推拿」是國家認可的「民俗療法」，有一定的規範，「八不二要」寫得很清楚：不能有醫療行為、不能有醫療廣告、不能賣藥、不能藥品調劑…，甚至不能攬客，不能與醫療機構設同一地點，法令規定相當嚴謹。

吳東昇強調，不管是傳統整復推拿或是一般的按摩、指油壓，都只是利用手技與允許的工具幫顧客達到舒解筋骨，恢復疲勞以及調解經絡的功能而已；可以用的「介質」包括青草泥膏、精油，都不是藥物，就連傳統的治療跌打損傷的「藥洗」也在禁止之列。

按摩技師常用的手法，還包括指油壓、刮痧，或者「艾燻」，針灸也不行，那屬於醫療行為。至於何男騙小惠，宣稱推拿可以淋巴排毒，治療婦科病，吳東昇說：「那是鬼扯！騙人的」。

下體、胸部嚴禁碰觸 宣稱療效就是騙

他強調，推拿按摩或傳統整復，只能針對肩、頸、背，以及上下肢、腰腹部位，「絕對不可觸碰下體，更不用說手指插入陰道、觸碰G點，那已屬犯罪行為，就連女性乳房，主管單位都三令五申嚴禁觸碰」。

吳東昇表示，按摩的確可達到讓人放鬆筋骨，舒緩疲勞，經絡調理若能搭配合法醫師的治療，的確有益健康，他相信多數的按摩師、整復師是規規矩矩從業，少數人誆稱治療斂財、騙色，壞了整個行業的聲譽，令他相當痛心，他呼籲女性消費者，切勿相信任何療效，要治療疾病、找醫師，只要是宣稱療效，就是騙人。



