「抓龍筋」壯陽？泌尿醫揭實測心得 按摩師用「1道具」超放鬆

泌尿科醫師莊豐賓親身體驗「抓龍筋」，表示過程中確實感覺放鬆，但是否有助壯陽，在醫學上仍未有相關文獻。（示意圖／PIXABAY）

坊間流傳「抓龍筋」有助滋陰補腎，預防並調理男性生殖系統。泌尿科醫師莊豐賓日前親自體驗，形容按摩師會以溫熱石頭搭配精油按摩會陰部，讓他能夠徹底放鬆，不過是否有壯陽效果，他僅體驗過一次，無法對此評論。不過，泌尿科醫師呂謹亨提醒，若按壓太用力恐造成太大的刺激，有時會導致攝護腺肥大或慢性攝護腺發炎，「民眾勿輕易自行嘗試，應由專業的醫療人員進行。」

莊豐賓在YouTube頻道PO影片分享，先前他到泰國體驗「抓龍筋」，全程2個小時，重點在最後的45分鐘，他必須像小嬰兒一樣趴著，接著按摩師會拿1顆溫熱石頭搭配精油，按摩骨盆底肌的位置，讓人有放鬆的感覺，再來調理輸精管，進行睪丸、陰莖根部的按摩，過程中感到些微痠痛，事後私密處會有被解放的舒適感。

莊豐賓也坦言，一開始確實會害羞，但按摩師都相當專業，另外，外界好奇是否有壯陽作用，由於他只體驗過一次，因此無法多做評論，不過抓龍筋並非正規的治療方法，目前也沒有任何醫療文獻，證明抓龍筋能幫助改善性功能，建議當成一種泰式按摩即可。

泌尿科醫師呂謹亨也曾分享，俗稱攝護腺按摩（即抓龍筋）是藉由按壓攝護腺，幫助排出攝護腺液，可能有助於攝護腺管道的通暢，達到保養的作用，但若操作不當，反而過度刺激攝護腺，導致攝護腺肥大或慢性攝護腺發炎，民眾勿輕易自行嘗試，應由專業的醫療人員進行。

