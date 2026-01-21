投保中心：114年總求償金額達801億元 獲償金額創佳績

投保中心董事長張心悌（左）、總經理林俊宏（右）合影。

▲投保中心董事長張心悌（左）、總經理林俊宏（右）合影。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心今(21)日舉行新春記者會，公布截至114年底，累計已協助18萬6千餘名投資人參與307件團體求償案件，總求償金額達新臺幣約801億元；其中，114年度實質獲償金額表現亮眼，顯見保護機制轉化為實質補償之成效；會中同時說明近年在投資人權益保護、公司治理深化及數位服務推動等面向之具體成果與未來方向。

投保中心董事長張心悌指出，歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，已實際取得之賠償款項累計達80餘億元。其中，114年度為近5年來賠償成果表現最為亮眼的一年，單一年度獲償金額即達4.48億元。為確保賠償款項落實發放，投資人保護中心除持續以書面通知授權投資人外，自115年起亦將導入簡訊通知機制，提醒投資人領取賠償款，同時結合既有「錢找人」活動，主動公告與多元聯繫，讓賠償款項及早入袋。

廣告 廣告

另為降低投資人參與團體訴訟之門檻並提升登記率，投資人保護中心於113年底全面推動「數位求償受理網站系統」。根據114年公告受理統計，採行線上登記之投資人比例已突破6成，展現初步推廣成效。投資人僅需透過線上公告、數位授權及電子簽章，在家即能快速完成求償，免去紙本寄送與親自奔波。此系統不僅大幅縮短受理時間，更確保投資人能即時主張權利，透過數位化流程讓求償意向與後續的實質補償精準對接，不因繁瑣程序而錯失保障。

在制度面向上，總經理林俊宏表示，立法院於去年7月通過投保法修正案，擴大提起代表訴訟及解任訴訟之事由，並確保董事轉任他公司後仍可追訴，建立更嚴密的法律防線。投資人保護中心長期以來深耕公司治理，在修法前即積極針對相關獨立事由與董事失職行為提起訴訟，而隨著法規架構更臻完善，讓相關究責行動具備更堅實的法理支撐。114 年度，投資人保護中心在既有的實務基礎上，進一步主張新法之獨立事由，針對不適任者提起4件解任訴訟，其中3件屬跨公司解任，這不僅延續了投資人保護中心一貫的監督立場，充分展現新法對失職董事究責到底的決心，有效強化對公司治理的監督。

林俊宏說，健全的董事會運作，是預防投資人損害的第一道防線，隨著資本市場交易結構日益複雜，董事會肩負的監督責任持續加重，尤其獨立董事在重大議案審議中，常面臨資訊落差、時間壓力與法律責任風險。投資人保護中心指出，從實務觀察發現，獨立董事遭追究責任，往往並非「未出席、未表態」，而是「未能清楚辨識風險、未留下合理審議軌跡」。因此，投資人保護中心推動「獨立董事盡責審議制度」，希冀透過制度化的指引，協助獨立董事在審議財務、投資、或交易等重大議案時，掌握應注意的關鍵風險與提問方向，並建立可被檢驗的決策過程。

為進一步強化制度落實，投資人保護中心於年年1月上旬出版電子書《獨立董事實戰手冊Ⅰ：看懂、問對、做好》。該手冊彙整投資人保護中心多年參與訴訟、公司治理與董事會實務之經驗，從常見爭議類型、重大議案審議重點、提問方向到風險控管實例，提供獨立董事具體可操作的參考指引，協助其在實務運作中兼顧專業判斷與法律風險管理。

展望未來，張心悌強調，將持續以投資人權益為核心，深化團體訴訟制度的實質功能，結合數位工具提升服務可近性，並透過制度化、實務化的公司治理倡議，促進董事會健全運作。期望透過制度推動與落實，打造公平、透明且值得信賴的資本市場，使投資人權益獲得更周延的保障。