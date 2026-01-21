投保中心114年獲償4.48億創五年新高 推「盡責審議」救8位獨董免訴

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心21日舉行新春記者會，董事長張心悌（左一）與總經理林俊宏（左二）一同出席。（攝影／李海琪）

投保中心於今（21）日舉行新春記者會，董事長張心悌與總經理林俊宏針對公司治理制度及團體訴訟執行進度進行說明。張心悌表示，為優化公司治理，投保中心自去（114）年起推動「盡責審議」機制，透過五大面向審核獨立董事的履職作為，目前已有8位獨立董事經審議認定盡職而不予起訴。

針對賠償實務，總經理林俊宏指出，114年獲償金額達4.48億元，為近年新高，但目前投保中心仍面臨約100件案件賠償款項未領取完畢的困境，未來將透過簡訊通知及數位化受理，提升求償便利性與分配效率。

截至 114 年底，投保中心迄今已成立23年，累計協助 18 萬 6 千餘名投資人參與 307 件團體求償案件，總求償金額達新臺幣（下同）約801億元；其中，去（114）年度實質獲價金額來到近5年高點，約4.48億元。

獨董成高危職業？投保中心推「盡責審議」救了8位獨董

投保中心董事長張心悌表示，近年公司治理制度愈來愈強調獨立董事責任，但投保中心與獨立董事的關係「不是原告與被告的二分法」，更希望透過前端把關降低不法行為發生機率，而非一味提告。

她指出，投保中心自去年起推動「盡責審議」機制，今年更趨成熟。在起訴獨立董事前，會先要求其說明履職作為，包括出席狀況、是否與會計主管、稽核主管及會計師充分溝通、是否掌握公司業務與法遵風險等五大面向，組成專家小組審查；若認定已盡職，即使仍發生不法，也可不予起訴或不再上訴。

她透露，制度上路以來已完成8家公司（共32位獨董）的審議，其中8位獨立董事並未上訴或起訴，盼能形成正向誘因，鼓勵獨立董事「把該做的做到位」，並以文件與溝通紀錄留下可供查驗的軌跡。

張心悌也提到，投保中心另編製《獨立董事的實戰手冊》，協助獨立董事理解責任與風險、掌握提問與監督重點；她強調，投保中心不擔心案件減少，反而希望藉由更完善的前端防護網，讓市場公司治理更健全。

以近期案件為例，投保中心20日新聞稿指出，針對淳紳公司獨立董事資格爭議，法院認定兩名獨立董事在當選前 2 年內各自提供法律服務並收取報酬累計逾 50 萬元，違反獨董設置辦法相關規定，判決其獨立董事委任關係不存在，並認審計委員會召集人推選決議無效。投保中心強調此案對落實獨董制度與公司治理的意義。

114年獲償金額4.48億創佳績，但仍有百案賠償金久久沒人領

投保中心指出，歷年透過和解、強制執行及判決後清償等，已實際取得的賠償款項累計達 80 餘億元。其中，114年度為近 5 年來賠償成果表現最為亮眼的一年，單一年度獲償金額即達 4.48 億元。

不過，總經理林俊宏也坦言，去年在推動團體求償的執行面臨「訴訟鏈條兩端」的兩大挑戰：一是部分舊案雖已取得賠償款，卻出現「分不出去、領不完」的結構性問題；二是新案端投資人登記意願不如以往，甚至個別小型案件因登記人數未達20人門檻而無法成案。

他表示，投保中心目前仍有約100件案件存在已到款但無人領取的情況，部分案件金額甚至達一、兩千萬元，研判與時間久遠、投資人失聯或未留意公告等因素相關，且有些案件可能長期都難以完全分配。

針對「錢找人」困境，林俊宏說，投保中心除持續透過登報、網路廣告、宣導演講與廣播等方式通知投資人外，也將加強電話聯繫，並在今年導入「全面簡訊通知」機制，主動提醒投資人有款項可分配、需與投保中心聯絡完成領款程序。

至於新案登記趨緩，林俊宏分析，近一兩年投資人登記意願下降，可能與股市走高、求償動機降低，以及投資人認為登記文件與程序「麻煩」有關。

為降低門檻，林表示，投保中心已大幅簡化登記流程與所需文件，並自前年底起啟動數位化受理，去年全面推進，讓投資人可在家以手機完成求償登記與資料上傳，以「用網路替代馬路」提升便利性。

他也呼籲，投資人務必把握登記機會，強調「沒有登記就沒有希望，有登記就有希望」，並以投保中心多年來累計取得的賠償成果作為佐證，盼投資人即使過往投資不順，仍能勇於透過制度爭取應有權益。

