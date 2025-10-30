投保汽車第三人責任保險 金管會給3點提醒
（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會今天表示，民眾駕車上路除應注意行車安全，建議民眾可視需求增加投保汽車第三人責任保險，以移轉交通事故賠償責任風險，但要留意3點，包括部分狀況為不保事項、妥善留存事故資料，以及若有和解時應通知保險公司派人參與。
目前汽車依規定應投保強制汽車責任保險，是針對汽車交通事故所致受害人傷害或死亡，提供最高每人傷害醫療費用新台幣20萬元與死亡或失能給付200萬元的基本保險保障，並不包含逾上述給付標準的體傷責任，以及交通事故所致第三人車輛或財物損害的賠償責任。
金管會保險局副局長陳清源指出，為獲得更充分保障，提醒民眾可評估增加投保汽車第三人責任保險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷、死亡或財物損害，依法應負賠償責任而受請求賠償時，保險公司將在責任限額內對被保險人進行理賠。
針對交通事故可能發生鉅額賠償責任，例如，不小心跟高價車輛發生碰撞，陳清源指出，保險公司也有銷售超額責任保險商品供民眾投保，就超過強制汽車責任保險及汽車第三人責任保險保額部分，由保險公司在責任限額內理賠。
陳清源提醒，民眾投保汽車第三人責任保險應注意3點，第1，部分狀況屬保險公司不保事項，像是因無照駕駛、吸毒、受酒類影響等情形駕駛被保險車輛，被保險汽車因出租給他人或做為報酬載運乘客或貨物等類似行為。
第2，萬一不幸發生汽車交通事故，應保持鎮靜，立即報警處理，並妥善留存車禍相關資料，可依據保險契約約定向產險公司申請保險給付；第3，因保險契約有約定保險公司參與和解的權利，因此若需跟對方就賠償責任進行和解，應通知保險公司派員參與，以免造成保險公司不受和解協議拘束的情形。
根據金管會資料，2024年車輛登記數約867.9萬輛，汽車第三人責任保險簽單車數約700.8萬輛，投保率約81%，簽單保費約389.33億元，損失率約70%；汽車超額責任保險2024年簽單車數476.8萬輛，投保率約55%，簽單保費約65.65億元，損失率約35%。（編輯：林克倫）1141030
