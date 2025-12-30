投保45800滿5年就調降省保費？當心勞保局盯上你！傷病給付、差額金全砍半：別為省小錢賠了晚年保障





許多勞工在準備退休時，常面臨一個重大抉擇：究竟該選勞保一次領，來應付子女買房、還貸等眼前的資金需求，還是選擇勞保月領，以確保穩定的老年收入？

如果猶豫不決，可以先記住這個原則：一次領＝自己享受，家屬沒保障；月領＝自己穩定，家屬也安心。

但除了領法，還有一件事很多人到現在還誤會——不少人以為老了以後「反正65歲還有老人年金可以領」。其實老人年金已改名為國民年金，自112年10月1日起，只要開始領勞保（不管一次領、月領），就不能再加入國民年金，更別說如果從來沒加入過國保，65歲時一毛都領不到，很多人就在這裡不小心踩雷。

更別說，還有一個隱藏版的「勞保大陷阱」常常被忽略：許多人以為只要投保薪資衝到最高45800元滿5年，就可以立刻調降級距來省保費。但這種做法一旦有閃失，不僅不划算，還可能讓您的差額金、傷病給付、遺屬年金等保障瞬間全面縮水，晚年權益影響巨大……

一次領還是月領？勞保老年給付差異一次看懂

退休規劃是人生大事，但許多勞工對「勞保老年給付」的兩種方式——一次領與年金月領，仍有不少誤解。勞保達人張秘書提醒，選擇前必須了解差異，因為這不只是金額問題，更關乎晚年生活品質。

一次領：結清所有權益，風險高

不少人因年紀尚輕、年資達標（滿50歲、25年以上），選擇一次領，覺得「拿到手最安心」。但別忘了，領取前必須退保，這意味著與勞保完全切斷，後續再工作也不能再加保。影響有哪些？

1、失去勞保保障，包括生病給付、失能給付、死亡給付。

2、領完即結清，未來無固定收入來源。

3、多數人一次領後將資金用於子女買房、還貸款或投資，未精準規劃資金安排，導致後悔的人眾多。

年金月領：保障延續，生活更穩定

相較之下，年金月領同樣要退保，為什麼更有保障？優勢如下：

1、領取後每月固定收入，養老生活更有安全感。

2、身故後，配偶與未成年子女可請領遺屬年金，配偶甚至可領到終老。

3、若未領滿一次領金額即身故，家屬還能請領差額金。

「老人年金」是什麼？

許多勞工在規劃退休時，心裡都記得一筆「老人年金」，也常以為就算勞保領得不多，「沒關係，65歲還有老人年金可以領」。但這其實是過時的老觀念了！

事實上，國民年金的資格和你「什麼時候領勞保」有很大關係，在112年9月30日以前，如果辦理勞保一次金，且投保年資未滿15年、領取金額未滿50萬元，還有機會重新加入國民年金，替自己的老年生活多留一份保障。

但法規明訂國保實施15 年後，領勞保（一次領、月領）後不能加入國保規定，此法規已經在112年10月1日正式《適用》。 即112 年 10 月 1 日正式改變。只要開始領勞保，不管是一次領還是月領，都不能再加入國民年金。也就是說，從這一天起，只要勞保一請領，即便勞保一次領只領了一萬元，也無法再加入國民年金。

再加上，以前大家口中的「老人年金」，現在其實已經改名為「國民年金」給付。如果一生從未加入國保，未來65歲時就真的一毛都沒有。

因此，準備退休的民眾很值得再檢查一次自己的勞保、國保是否衝突或中斷，避免因為時間點沒抓好，白白少領了一筆本來可以有的保障。如果有疑問，也建議直接查詢勞保局網站，或就近到勞保局辦事處詢問最保險。

勞保投保薪資別亂動！2大陷阱讓你晚年保障縮水

此外，也有許多勞工朋友以為，只要最高投保薪資滿5年，就可以立刻降到最低來省保費。但張秘書提醒：千萬別一次性拉到最低！不只不划算，還可能觸發勞保局查核，影響你的老年給付與家屬權益。

陷阱一：勞保局會盯你！

問題：投保薪資達到5年最高級距後，突然降到最低，看似聰明省錢，其實勞保局會注意異常。

若你的「實際薪資與投保薪資不符」，最高薪資可能被取消。建議：達到5年最高投保薪資後，至少維持1年以上的級距。若要調降，也別直接降到最低。

陷阱二：其他保障瞬間折半

誤區：以為只要最高5年紀錄就夠。

真相：勞保的傷病給付、失能給付、職災保險及家屬死亡給付，都是以最後6個月平均投保薪資計算。

如果從最高45,800元降到2~3萬，看似省錢，實際保障可能瞬間折半！未領差額是用最後三年的平均計算，因此一旦需要用到給付，晚年生活可能出現風險。

勞保不是投資，而是養老保障

「一次領就像梭哈，領完就結清；月領則是穩定收入，還能保障家屬。」選擇一次領或月領前應先試算、評估生活需求，切勿為了省小錢，讓晚年吃虧。

