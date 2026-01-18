投信公司尾牙送員工「每人一支 iPhone 17 Pro Max」 網羨慕：還缺人嗎

有公司尾牙活動送每位員工一人一支iPhone 17 Pro Max。（示意圖／翻攝自pexels）

農曆新年將至，不少公司會舉辦尾牙犒賞員工。有外資投信業者在尾牙現場宣布「每位員工一支iPhone 17 Pro Max」，消息曝光後立刻在網路掀起熱議，讓許多網友直呼「好羨慕」。

有網友在Threads發文分享，最近在「野村投信」公司尾牙活動現場，看到公司大方出手，宣布要送給每位員工「每人一支 iPhone 17 Pro Max」，並附上現場照片，只見大螢幕寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的卓越貢獻」，讓原PO忍不住直呼「目前看到最猛的尾牙禮物，羨慕」。

原PO透露，自己不是公司員工，而是當天在尾牙現場工作，「不要再問我要不要便宜賣，我不知道有沒有到職需滿多久的限制啦，但基本上我看到好像人人都有拿到，現場有兩百多人」。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示「還缺人嗎」、「我要投履歷」、「如何讓老闆看到這篇」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「沒想到居然是每個人都可以領一台，那這公司真的是大手筆」、「而且還是直接送promax版」。

據悉，日商野村證券投資信託公司自在台灣成立超過25年，2006年與荷銀投信合併，2014 年更名為野村投信，主要股東為日本野村資產管理及香港Allshores集團旗下公司，目前業務涵蓋投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託與投資顧問等，在台員工約有300人。

