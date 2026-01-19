投信公司尾牙送「每人一支iPhone 17 Pro Max」 全網羨慕

年終尾牙旺季到來，外資投信「野村投信」在尾牙活動中宣布贈送全體員工每人1支iPhone 17 Pro Max，現場200多名員工憑工作證即可領取，市值近新台幣4萬5000元的頂規手機讓網友羨慕不已，直呼「要怎麼不經意的讓老闆看到這篇文」。

年終尾牙旺季到來 。（示意圖／pexels）

有網友在社群平台Threads發文透露，當天在野村投信尾牙現場工作時，親眼見證這震撼的一刻。該名網友貼出現場照片，大螢幕上清楚寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」。這份禮物並非抽獎獎項，而是每位員工都能領取的福利，完全不需要抽籤或搶奪。

原PO補充，自己並非野村投信員工，只是當天在尾牙活動中工作，因此見證了這讓人羨慕的幸福時刻。他在貼文中補充說明，雖然不確定公司是否有到職時間的限制，但現場看到的情況是人人都有領到手機，而且現場有200多人參與。此外，尾牙抽獎的最大獎金額為10萬1000元，但手機是每個人都能憑工作證領取的員工禮物。

貼文曝光後迅速引發討論，網友紛紛留言，「第一眼：手機抽獎還好啊，很常見。第二眼：哇操每人一台阿！」、「留言給老闆看，顆顆顆」、「竟然還是pro max」、「而且還是直接送promax版，有些大公司不是最高規格還要用抽的」、「如何讓老闆看到這篇」、「要怎麼不經意的讓老闆看到這篇文」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「想說是抽獎，結果是一人一支…羨慕這公司了」、「別人的公司總是不會讓我失望」、「這樣的老闆活該他賺錢」、「沒有比較沒有傷害」。

