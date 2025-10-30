投信公會「共同基金正確理財觀巡迴講座」開跑

【記者柯安聰台北報導】為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，公會自111年起規劃辦理大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」，獲各大專院校熱情參與，今年度投信投顧公會持續結合所屬的投信公司及境外基金總代理人，包括富蘭克林投顧、富邦投信、摩根投信、台中銀投信、宏遠投顧、貝萊德投信、霸菱投顧、路博邁投信、中國信託投信、群益投信、統一投信、第一金投信及合庫投信等，共同辦理114年度大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座」活動，為國內金融教育向下紮根貢獻心力。



投信投顧公會指出，近年來全球經濟與金融環境快速變動，地緣政治風險升高、ESG（環境、社會與公司治理）投資理念興起及AI技術與數位金融的迅速發展，正在重塑大眾的理財模式與投資選擇，在這樣的變局下，年輕世代更需及早理解資產配置的重要性，學會運用共同基金等多元投資工具，以因應未來財務挑戰與目標規劃。



為讓更多學生及早建立正確理財觀念，投信投顧公會預計於今年底前巡迴全省15所大專院校舉辦15場次講座，除持續宣導共同基金及定期定額投資理財知識外，也將進行「臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account 簡稱TISA)」制度之宣導，期望能鼓勵大專學子及早進行中長期穩健投資，逐步累積中長期生活儲備，強化財務自主能力。



首波大專院校巡迴講座已於10月中開跑，從臺南藝術大學揭開序幕，後續也將在南華大學、臺中科大、中興大學、聯合大學、南臺科大、靜宜大學、朝陽科大、臺北商業大學、健行科大、臺北醫學大學、佛光大學、中臺科大、銘傳大學及義守大學等學校舉辦基金理財講座，竭誠歡迎對共同基金及TISA投資有興趣，有志及早做好人生各階段理財規劃的大學生積極、踴躍參與。



另外，鑑於資訊科技傳播日益蓬勃發展雖帶來迅速，但也為少數不肖金融詐騙份子製造了機會。投信投顧公會除於官網設置反投資詐騙專區，協助民眾辨識合法業者及非法詐騙外，也不斷透過各種管道宣導與提醒投資人注意投資詐騙，因此這次巡迴講座每場次也都加強宣導「反金融投資詐騙」，包括每場講座之前播放宣導短片，現場也貼上海報，提醒同學們對投資詐騙多加警戒與留意。（自立電子報2025/10/30）