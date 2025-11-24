投信合併合併 吳東亮：引領台資產站上國際

▲台新新光金控董事長吳東亮表示，隨著台新、新光投信合併，台新投信不只變大，還會變得更強壯。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台新、新光投信今（24）日正式完成合併，台新投信為存續公司，從此以後將為台新投信，新光投信為消滅公司。台新新光金控董事長吳東亮表示，象徵台新新光金控進入多引擎發展階段，隨著台新、新光投信合併，台新投信不只變大，還會變得更強壯，「我們有信心台新投信更能引領台灣的資產，管理產業走向兩岸、站上國際的舞台。」

台新新光金控董事長吳東亮先是感謝現場貴賓與台新新光金共同見證重要的時刻，吳東亮指出，四大子公司包括人壽、銀行、證券、投信都陸續進入合併，今天就有台新投信、新光投信打頭陣，代表台新新光金控進入多引擎發展階段，看來投信同仁不只是針對市場投資反應速度快，完成合併的業務也很迅速。

吳東亮表示，政府正在全力推動亞洲資產管理中心，資本市場國際化的政策，留才引資的方向非常明確。隨著台新新光金控逐步完成合併，發揮功效，台新投信不只是變大，還會變得更強壯，有信心台新投信不只可以成為兆元級的資產管理公司，更能引領台灣的資產、管理產業走向兩岸、站上國際的舞台。

台新投信董事長賴昭吟則強調，台新投信將來成為一個兆元投信應該不成問題，「雖然對我們而言是有一點挑戰，但是我們有信心。」

賴昭吟指出，台新投信要發揚光大繼續發展業務，合併以後總資產會來到5300億，「但是我們有強烈的企圖心，我們絕對不會以此為滿足」，要非常積極繼續提升業務還有獲利率，具體而言有三件重要的事情必須要去做：

第一，要持續延攬優秀的人才，因為人才才是一切的根本，有了台新新光金控這麼好的招牌，應該可以順利地吸引到優秀的人才。

第二，要順應市場潮流，要積極的來設計多元性的產品，提供給廣大的投資人，讓他們在市場上發生什麼變化的時候，都可以有足夠的產品來做選擇。

第三，要積極爭取全權的委託業務，這個業務再過去兩、三年當中，事實上我們已經有了一個相當明顯的成長，除了我們自身投信的努力對外爭取之外，不可諱言的，集團的挹注對投信幫助也非常大，渴望在未來兩家金控合併之下，規模在各子公司也都大幅的提升，「所以我們應該有更多的機會，來爭取這樣的成長，我想，要成為兆元的投信，應該不是夢」，絕對可以達到。

