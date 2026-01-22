投信法人自聖誕夜起、今天可能第20天連續賣超 進出個股名單大公開

台股22日盤中大漲6百多點，在創新高點31890點，然而投信法人自去年聖誕節前一天開始賣超，罕見的連賣20天，近期則是等聯電站上70元後，開始賣超。（圖片來源／信傳媒資料照）

美股昨晚在美國總統川普改口允諾絕對不會武力奪取格陵蘭之下，美股大反彈，台股22日盤中跟著大漲6百多點，早盤來到新高點31890點，比較特別的是，在今年以來的連續十幾個交易日，三大法人中僅投信法人連續淨賣超，即便台股創新高，投信仍是賣超，22日投信很可能創下連續第20個交易日淨賣超。

廣告 廣告

過去一個月，投信法人最後一次淨買超，是去年12月23日，24日聖誕夜當天淨賣超47億元，接著，開啟了連續19天的淨賣超，即便12月30日、1月13、14日，有時是台股創新高的時候，遇到了另外兩大法人外資和自營商都買超，投信依然是淨賣超，19天累計賣超1千1百多億元，相當罕見。

投信自聖誕夜當天，已經連續賣超19天

例如1月14日台股創新高來到30941.8點，投信當天賣超65億元，賣超第一個股是聯電，事後來看，投信似乎賣的太早，當天聯電在54元左右，到了22日，聯電最高有到71.9元；當天投信買超第一個股是國巨。

回顧從去年12月24日，台股收在28371點的價位，到21日台股已到31246點，大漲2874點，投信一路淨賣超。

在去年12月底到1月5日之前，投信進出較大的部位在金融股，連續的賣超第一金和元大金，資金轉進台新新光金，一買就是26萬張，還有賣彰銀、買玉山金。

台股接近3萬1千點後，投信開始賣記憶體股

1月5日台股站上3萬點以後，投信至少有三個交易日出現單日賣超100億元以上的罕見紀錄。在這段期間，也是記憶體族群飆漲的時間，1月6、7兩日，投信是跟著搶進華邦電與旺宏，當天華邦電已經104元，已漲了一波，但到了22日，華邦電來到110元。

投信法人進出旺宏的時機點不錯，大買超時旺宏在57元上下，21日淨賣超旺宏，已經可以賣在75元左右。

投信法人一開始也沒想到，聯電會上70元

在華新的部分，投信在1月9日、12日華新約38、39元的時候買超1萬8千張，後續華新出現波段高點42元，投信開始賣超，在華新的操作上，投信的價差不大，可能獲利不足，甚至虧損。

聯電在這一波的漲幅可能超出投信法人的預期，1月7日在54元賣掉了一批，1月8日馬上在54元附近買回1萬3千多張，幸虧前面那波沒有全賣掉，在聯電上71元、70.5元之後投信還賣了一批。在一月進入中下旬，投信除了開始賣記憶體股票之外，富邦科技0052、鴻海、中信金都是淨賣超的標的。

(原始連結)





更多信傳媒報導

跟進台積電 中央首發4億永續發展債 「這三都」15檔已先行領跑

民進黨提告黃國昌涉犯「刑法外患罪章」及「國家機密保護法」 黃國昌反嗆：等著看法盲被打臉

對美關稅台積電矽盾受傷「指標」 專家估2030年一座超級晶圓廠出走

