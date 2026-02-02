投信董總出缺多 公股圈應檢視資格

兆豐金董事會通過，由農委會（現為農業部）前主委林聰賢接任兆豐資產管理公司（AMC）董事長，由政治圈轉戰金融圈，引起社會討論，林聰賢在董事會通過後已低調就職。不過，目前兆豐、合庫、華南永昌等公股投信有多位董總懸缺，對於是否又有新的政治任用，公股圈人士表示，投信的董總，需要具備適格性，資格要被檢視。

兆豐資產管理公司資本額大約21億元，主要是從事金融機構債權標購整合服務、各種不動產租賃與買賣、不動產投資與開發、法律與財稅諮詢服務等，兆豐金董事會1月31日通過人事案後，林聰賢已經低調就任。

年滿64歲的林聰賢也是從基層一路爬升，他最早來自宜蘭市公所，歷任課員、課長、羅東鎮公所祕書、主祕等基層行政職務，在地方打下深厚基礎，後選任宜蘭縣長，後來進入中央政府出任農委會主委，也曾任中央畜產會董事長。

林聰賢並非兆豐金旗下子公司「唯一」從政治圈轉換跑道到金融圈，兆豐管顧董事長羅文崇同樣有政治背景，羅文崇現年約61歲，曾任新北市議員、民進黨新北市議會黨團幹事長、行政院政務顧問。交棒林聰賢的兆豐資產管理前任董事長林永堅，曾任高雄市副市長、內政部政務次長。

據了解，目前公股金融事業還有多位投信董總懸缺，尚未補齊。包含兆豐投信前總經理黃大川請辭，目前由副總許峰嶸暫代；華南永昌投信董事長由華南金總經理李耀卿暫代，不過目前市場認為，投信董總要求較高、需要專業性，懸缺一時還未能補齊。

公股圈人士表示，轉戰金融圈的政治人物，多是擔任公股事業旗下非屬金融特許事業的子公司的資產管理、管理顧問等公司，不須經過主管機關審核專業背景；不過若是投信的董總就需要適格性、資格要被檢視。