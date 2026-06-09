投信、散戶搶進台股反彈逾1200點 外資再砍賣超逾900億

台北股市在歷經前一天的股災後，今天(9日)在美股反彈激勵下，終場大漲1,201點，收44,704點，收復44,500點整數大關。三大法人中，外資連2天都淨賣超逾新台幣900億，自營商也是賣超，唯獨投信擴大買超至200多億。另外，散戶也相當積極進場買入ETF，成為在外資反手賣超下的撐盤角色。





台北股市在歷經前一個交易日大跌1,568點的血洗後，稍後開盤的美國股市，在費半指數強彈逾5%後，9日由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股也齊力往前，大盤指數終場強漲1,201點、收44,704點，成交量持續維持新台幣上兆，達到1.15兆。不過，三大法人中，外資和自營商持續賣超，且外資再大手筆淨賣超逾900億，2天共賣超1,855億。

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野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，市場過去一段時間已處於相對高檔位置，且資金高度集中於AI相關族群，在市場對於利率預期轉趨保守之際，投資人傾向先獲利了結，導致股市短線拉回。她認為，此次修正較偏向技術面與資金面調整，從基本面觀察，整體經濟與企業成長結構並未出現實質改變，全球景氣仍維持穩健擴張。





分析師龔鴻彬認為，此波外資賣超和匯率連動有很大關係，目前市場仍憂心聯準會利率政策，美元走強，新台幣匯價呈現走貶，不少被動型的外資ETF得被迫在股市賣出回收現金。相對的，國內投信由於發行多檔主動式ETF，近期在散戶不斷買進下，反而趁機「撿便宜」，投信和散戶成為在外資反手賣超下的撐盤角色。龔鴻彬說：『(原音)像昨天0050不是也創了一個歷史的一個大成交量嗎？我覺得我們的內資所主導的，不管是我們的散戶投資，或是自然人投資於投信的基金，我覺得這些都是現在還在台北股市中撐盤的一個角色。所以才會呈現外資跟投信在對作的情況。』





匯市部分，儘管台股暫別一日股災，但由於外資在台股賣超且匯出，新台幣兌美元匯價仍呈現走貶，終場貶值3.8分，收31.618元，並爆出47.46億美元的天量，創史上第二大成交量紀錄，僅次於2008年3月24日的55.61億美元；當時馬英九當選總統，股匯上演慶祝行情。