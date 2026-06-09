投信、散戶搶進台股反彈逾1200點 外資再砍賣超逾900億
台北股市在歷經前一天的股災後，今天(9日)在美股反彈激勵下，終場大漲1,201點，收44,704點，收復44,500點整數大關。三大法人中，外資連2天都淨賣超逾新台幣900億，自營商也是賣超，唯獨投信擴大買超至200多億。另外，散戶也相當積極進場買入ETF，成為在外資反手賣超下的撐盤角色。
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台北股市在歷經前一個交易日大跌1,568點的血洗後，稍後開盤的美國股市，在費半指數強彈逾5%後，9日由護國神山與IC設計龍頭領軍，主流電子族群與金融類股也齊力往前，大盤指數終場強漲1,201點、收44,704點，成交量持續維持新台幣上兆，達到1.15兆。不過，三大法人中，外資和自營商持續賣超，且外資再大手筆淨賣超逾900億，2天共賣超1,855億。
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野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，市場過去一段時間已處於相對高檔位置，且資金高度集中於AI相關族群，在市場對於利率預期轉趨保守之際，投資人傾向先獲利了結，導致股市短線拉回。她認為，此次修正較偏向技術面與資金面調整，從基本面觀察，整體經濟與企業成長結構並未出現實質改變，全球景氣仍維持穩健擴張。
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分析師龔鴻彬認為，此波外資賣超和匯率連動有很大關係，目前市場仍憂心聯準會利率政策，美元走強，新台幣匯價呈現走貶，不少被動型的外資ETF得被迫在股市賣出回收現金。相對的，國內投信由於發行多檔主動式ETF，近期在散戶不斷買進下，反而趁機「撿便宜」，投信和散戶成為在外資反手賣超下的撐盤角色。龔鴻彬說：『(原音)像昨天0050不是也創了一個歷史的一個大成交量嗎？我覺得我們的內資所主導的，不管是我們的散戶投資，或是自然人投資於投信的基金，我覺得這些都是現在還在台北股市中撐盤的一個角色。所以才會呈現外資跟投信在對作的情況。』
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匯市部分，儘管台股暫別一日股災，但由於外資在台股賣超且匯出，新台幣兌美元匯價仍呈現走貶，終場貶值3.8分，收31.618元，並爆出47.46億美元的天量，創史上第二大成交量紀錄，僅次於2008年3月24日的55.61億美元；當時馬英九當選總統，股匯上演慶祝行情。
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圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導根據《FuTu News》報導，美股市場在昨日的交易中，部分 ETF 表現亮眼。其中，T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ.US) 以 15.75% 的漲幅領漲市場，終場收在 10.18 美元。 這檔 ETF 屬於槓桿型反向 ETF，簡單來說，這類產品旨在透過槓桿操作，放大其追蹤標的的反向表現。這意味著當其參考標的資產下跌時，反向 ETF 便會上漲，而槓桿則會放大這種漲跌幅，因此能吸引部分投資人關注。據報導，此漲幅是在資產管理規模（AUM）超過 1 億美元且成交額高於 1,000 萬美元的美國 ETF 中篩選出來的。 昨日美國整體 ETF 市場呈現漲多跌少格局，共有 2,869 檔美國 ETF 上漲，2,844 檔下跌。除了 T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF 成為漲幅冠軍外，跌幅最大的則是 Tradr 2X Long AAOI Daily ETF (AAOX.US)，重挫 33.90% 收於 42.23 美元。市場上交易熱絡的 ETF 還包括 Invesco
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
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中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
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股民紛喊「真的跌太少」！散戶搶低進場撿黃金 專家也站買方：第四法人正在發力
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