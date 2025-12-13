投信：AI產業趨勢明確 第四季至明年初仍有作夢行情

投信法人表示，儘管台股恐將整盪整理不平靜，但第四季至明年初，仍有作夢行情可以發揮(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕今年度即將結束，上週末，由於AI泡沫化、通膨疑慮再湧現，使得本週台股恐將陷入震盪不平靜；投信法人表示，籌碼面短期融資增幅加速，籌碼漸趨凌亂；以及川普實施的關稅政策，在庫存用完後，終端可能漲價進一步影響需求，短線將以震盪格局為主，但考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加；尤其，目前基本面仍佳，從歷史上第四季到隔年第一季的台股表現，作夢行情機率高。

根據金管會證期局資料，截至12月12日，全體上市公司市場總值為91兆8,369.06億元，較前一週增加7,426.11億元，增幅約0.82%。

就台股表現來看，根據投信機構統計，加權指數最近6個月的漲幅為26.52%，這樣的表現，已經可以擠入全球前十大；若只看亞洲國家股市，台股近半年表現是亞股第三強，僅次於韓國與日本股市。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股融資餘額攀升到3000億元以上，籌碼漸亂，另外，大盤從4月最低點起累計漲幅超過1萬點，尤其，7~10月短短四個月累積漲幅更接近6000點，漲多也醞釀技術面修正與獲利了結賣壓，致大盤震盪幅度加大。

台新投信表示，近期市場雜音四起，籌碼面短期融資增幅加速，籌碼漸趨凌亂考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加；且預期4Q25~1Q26基本面仍佳，歷史上第四季到隔年第一季作夢行情機率高，因此，拉回仍應擇優布局。

後市台股關注的變數包括：第一、美國聯邦法院暫時裁定川普的關稅政策違法，後續上訴的結果？第二、就業數據轉差，以及川普可能將宣布新的FED主席人選，是否改變市場對FED降息的預期？第三、美國與台灣重量級企業財報以及法說會展望。

在類股操作上，法人看好AI供應鏈受惠族群如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。

