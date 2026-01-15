投信14日最大買超是國巨*! 兩檔ETF持股比例高最嗨

股市配圖。廖瑞祥攝



被動元件龍頭國巨*(2327)領軍成近期盤面焦點！受惠漲價題材吸引資金進駐，國巨 *近期股價創股票一拆四後的新高價，也激勵族群股奮起。想參與被動元件行情，台股原型ETF對國巨*的持有比重以00934與00918兩檔最高。

國巨*挾持在漲價效應，近期量增價漲，已經連續11日獲投信買超，14日更成為投信第一大買超個股，單日總成交量破12萬張大量。

本土券商近日給予國巨*300元目標價，看好在2026/2027年AI、原物料成本上升造成的漲價效應，可使得被動元件龍頭廠更具訂價權，加上資料中心功率升級帶動MLCC等新品使用機會，以及鉭質電容短時間難以取代，持續提升國巨*的AI營收占比空間。

以國內台股原型ETF對國巨*的持有比重前五大ETF，依序為00934、00918、00982T、00894、00932。其中，僅00934與00918兩檔擁有高比重國巨，分別達11.02%和5.55%。

