投健康服務春節不打烊

為因應一一五年春節連假長達九天，避免民眾於年節期間出現就醫不便情形，南投縣政府衛生局提前整備醫療量能，協調縣內十家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，提供縣民安心、不中斷的健康照護。春節期間八項重點健康服務如下：

一、二十四小時醫療服務：（一）縣內七家急救責任醫院於春節期間持續提供二十四小時急診醫療服務。多數醫院於除夕前（二月十四日）維持正常門診，除夕（二月十六日）至初六（二月二十二日）期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七（二月二十三日）起恢復正常門診。（二）民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣政府衛生局網站、中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊。（三）偏遠及觀光地區緊急醫療救護站服務如下：水里急診救護站提供二十四小時服務（049-2770079#110）；日月潭緊急醫療救護站每日八時至二十時（049-2850115）；清境地區假日緊急醫療救護站於國定假日及例假日前一日晚間8時至收假日晚間八時提供服務（049-2802507）；合歡山假日緊急醫療救護站於雪季期間（一一五年一月一日至三月一日）假日早上十時至翌日上午十時提供服務。

廣告 廣告

二、慢性處方箋提前領藥服務：考量春節期間慢性病患者用藥需求，凡於一一五年二月十四日至二月二十二日春節期間需領取慢性處方箋者，可自春節前十四天起（即一一五年一月三十一日）提前回診，由醫師開立處方或領藥，確保用藥不中斷。

三、二十四小時心理衛生關懷服務：春節期間提供二十四小時心理衛生關懷服務，民眾可撥打安心專線1925，或049-2202662，獲得即時協助。

四、二十四小時防疫諮詢服務：防疫工作全年無休，民眾可撥打防疫專線1922，或049-2220904，諮詢相關防疫資訊。

五、二十四小時毒品防制及戒毒諮詢服務：提供二十四小時免費毒品防制及戒毒諮詢服務，專線0800-770885；美沙冬維持治療相關服務資訊，請至衛生局官網查詢。

六、行政相驗服務：行政相驗相關事宜，請電洽本縣各鄉鎮市衛生所申請辦理。

七、長照服務不中斷：春節期間長照服務持續提供，民眾可撥打全國長照服務專線1966，或049-2209595洽詢。

八、食品安全諮詢服務：食品衛生安全問題，可撥打全國食安專線1919，或南投縣食品衛生安全諮詢專線049-2231994。

縣府衛生局局長陳南松表示，春節連假期間各項健康與醫療服務全面守護不打烊，呼籲民眾可善加利用相關醫療與諮詢資源，共同守護自身與家人健康，安心平安迎接新年。相關服務資訊可至南投縣政府衛生局網站查詢。