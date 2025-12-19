投入下屆台中市長選戰 江啟臣邀李鴻源座談 打造台中競爭力旗艦城

宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，昨天特別邀請前內政部長李鴻源教授(見圖)、逢甲大學副校長黎淑婷及台中市科技產業園區理事長聯誼會總召集人陳永豐，進行一場「焦點座談」，透過產官學不同的專業視角，深入探討城市治理的關鍵課題與台中未來發展願景。

江啟臣表示，一個城市的發展，絕不能只靠單一想法，更需要傾聽、對話與跨領域的整合。

江啟臣說，座談中，專家學者從公共治理經驗、學術研究到產業實務，提出許多極具前瞻性的建議，讓他在城市規劃、產業發展與市政推動上，獲得許多啟發。

江啟臣指出，好的政策來自於不斷請益、務實討論。藉由交流對話，為城市找方向，為市政找解方，他將持續廣邀各行各業、各界專家集思廣益，讓城市治理更貼近民意、也更具前瞻性，找出屬於這座城市專屬的台中味/way！一步一步將台中打造成更宜居、更具競爭力的旗艦城市，讓台中成為亞洲新核心、世界新都心！