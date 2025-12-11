投入千億推「AI新十大建設」 賴清德：讓百工百業在AI世代保有競爭力

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表（圖／總統府提供）

總統賴清德今（11）日接見國家建築金質獎及國家品牌玉山獎得獎代表時表示，面對全球AI變革，政府積極推動 「AI新十大建設」，將投入超過千億元預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎建施、研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展布局；同時，經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

賴清德今日接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表，致詞時表示，恭喜大家因為在建築品質、品牌經營，以及產品研發的卓越表現，從眾多參選者中脫穎而出，獲得「國家建築金質獎」，以及「國家品牌玉山獎」的肯定，相當不容易。

賴清德說，同時，要特別感謝國家企業競爭力發展協會主委、立法委員鍾佳濱，「現在最辛苦的、社會上應該說非常辛苦的工作就是立法委員，尤其是執政黨的立法委員，朝小野大格外辛苦！」同時感謝國家企業競爭力發展協會的努力，持續以公正、專業與嚴謹態度，選拔出國內建築界、企業界的優秀作品與品牌，不只帶動產業升級發展，也讓更多人看見台灣的優秀實力。

賴清德指出，今年的國家建築金質獎得獎作品中，可以看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的建築理念，展現台灣面對全球氣候變遷，以及淨零轉型的決心。而在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造、以及服務等領域。

賴清德說，各位的多元創新與高品質，讓「台灣製造」，成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現出台灣企業的前瞻性，以及龐大的競爭力。各位的努力，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。

賴清德表示，面對新時代的挑戰，也面對新的各種情勢的變化，企業的創新能力、品牌價值以及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。因此，面對全球AI變革，政府積極推動 「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎建施，以及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展，展開布局。經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業，在AI世代持續保有關鍵競爭力。

賴清德進一步提到，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會繼續穩健的推動當中。除了透過多元方式推動社會住宅，以及包租代管，穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計，納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、更宜居的生活環境。

賴清德強調，未來政府會繼續推動各項政策，做企業最強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，讓台灣持續進步發展，也請大家繼續提供政府寶貴的建言，一起打造更有競爭力的台灣。

