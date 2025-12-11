投入千億推「AI新十大建設」 賴清德：讓百工百業在AI世代保有競爭力
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德今（11）日接見國家建築金質獎及國家品牌玉山獎得獎代表時表示，面對全球AI變革，政府積極推動 「AI新十大建設」，將投入超過千億元預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎建施、研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展布局；同時，經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。
賴清德今日接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表，致詞時表示，恭喜大家因為在建築品質、品牌經營，以及產品研發的卓越表現，從眾多參選者中脫穎而出，獲得「國家建築金質獎」，以及「國家品牌玉山獎」的肯定，相當不容易。
賴清德說，同時，要特別感謝國家企業競爭力發展協會主委、立法委員鍾佳濱，「現在最辛苦的、社會上應該說非常辛苦的工作就是立法委員，尤其是執政黨的立法委員，朝小野大格外辛苦！」同時感謝國家企業競爭力發展協會的努力，持續以公正、專業與嚴謹態度，選拔出國內建築界、企業界的優秀作品與品牌，不只帶動產業升級發展，也讓更多人看見台灣的優秀實力。
賴清德指出，今年的國家建築金質獎得獎作品中，可以看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的建築理念，展現台灣面對全球氣候變遷，以及淨零轉型的決心。而在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造、以及服務等領域。
賴清德說，各位的多元創新與高品質，讓「台灣製造」，成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現出台灣企業的前瞻性，以及龐大的競爭力。各位的努力，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。
賴清德表示，面對新時代的挑戰，也面對新的各種情勢的變化，企業的創新能力、品牌價值以及與時俱進，更是台灣提升競爭力的關鍵。因此，面對全球AI變革，政府積極推動 「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎建施，以及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展，展開布局。經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業，在AI世代持續保有關鍵競爭力。
賴清德進一步提到，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會繼續穩健的推動當中。除了透過多元方式推動社會住宅，以及包租代管，穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計，納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、更宜居的生活環境。
賴清德強調，未來政府會繼續推動各項政策，做企業最強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，讓台灣持續進步發展，也請大家繼續提供政府寶貴的建言，一起打造更有競爭力的台灣。
更多三立新聞網報導
入境卡把台灣標為中國！賴清德喊話尊重台灣 南韓外交部回應了
賴清德走到一半「媒體問反制韓國」秒回頭答覆 網讚爆：真的很喜歡
藍白狂推爭議法案 賴清德明邀51綠委便當會商討攻防
「世界人權日」憶台灣百年壓迫史 林佳龍：人權外交深化台灣與全球合作
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 6
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 27
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 207
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 3
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 32
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 25
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 4
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 159
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 36
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 359
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7