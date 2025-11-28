投入台中市長初選 楊瓊瓔：我準備好了

立委楊瓊瓔宣布投入國民黨台中市長初選。資料照，廖瑞祥攝



現任台中市長盧秀燕任期即將屆滿，民進黨明年將派出現任立委何欣純角逐市長大位，國民黨立委楊瓊瓔今天（11/28）宣布，她將參加國民黨黨內初選，並強調自己準備好了，希望帶領台中市持續向前。

楊瓊瓔今晚在臉書宣布，將參加國民黨黨內台中市長初選，強調自己「準備好了！」她說，從24歲起擔任台中民意代表，曾任2屆省議員、7屆立委，也曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，她要感謝大家的支持與肯定，未來會推出相關的市政願景，延續市長盧秀燕的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，她義無反顧，全力以赴。

國民黨主席鄭麗文稍早表示，中常會周三通過「2026縣市長選舉提名特別辦法」，一切依照辦法提名，原則上以現任優先提名，如果沒有現任者，要看各縣市狀況處理，如果同一選區出現2位以上有高度意願人選，就會啟動相關程序，先協調，若沒有結果，就依規定初選。

