投入堰塞湖復原 業者可獲移工名額

去年九月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重受損，營造業者在最短時間內召集大量專業工班，積極協助政府辦理多項復原重建工作，實屬不易。為感謝業者貢獻，內政部昨（十六）日表示，勞動部已同意花蓮災後復原的營造業者，可納入丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案適用範圍。即日起，持有地方政府開立救災證明或機關感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請營造業移工雇主資格認定。

內政部說明，本次可申請對象為實際投入人力至災區從事營繕相關復原重建作業的營造業者，申請方式及名額核配，均比照丹娜絲颱風及七二八豪雨移工專案方式辦理。