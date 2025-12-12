投入大筆預算卻仍淹大水，台灣治水規劃有何問題？【獨立特派員】

治理經費累積千億預算翻倍未見成效

政府近二十年投入超過兩千億治水經費，從陳水扁政府的八年治水計畫、馬政府的六年治水方案，到蔡政府的前瞻水與安全建設計畫，金額逐年攀升。然而，縣市政府所轄河川與區域排水的整體治理率，從19%提升至45%，仍低於中央管河川高達九成的完成度。

在雲林二崙鄉，新庄子大排長期淤積、護岸崩塌，只要豪雨便釀成農田淹水。農民反映，即使無大水沖刷，部分護岸亦自行坍塌，顯示長年失修的情況嚴重。

經濟部水利署副署長王藝峰說明，縣市政府受限於預算與人力，常將資源集中在可見度較高的工程，使得基層排水治理長期不足。也因此中央自民國95年起以特別預算支援地方，但水利人才與能力落差，仍使治理進度無法全面提升。

雲林二崙鄉的新庄子大排長年缺乏整治，渠道淤積嚴重，遇雨導致附近農田淹水。（圖／獨立特派員）

地方排水老舊失修淹水仍是常態

嘉義縣朴子市一處畜牧場在七月底豪雨期間，大排潰堤，3500頭豬逃竄僅剩百隻。居民指稱，六腳大排幾乎年年潰堤，颱風或強降雨後村落便淹成一片。

六腳鄉六斗村村長康珍指出，村內多次在短時間內反覆淹水，民眾疲於復原。當地居民認為，政府多年治水卻仍「逢雨必淹」，顯示工程未真正改善根本問題。

王藝峰表示，治水需求龐大，尤其台灣西部地層下陷區域面積廣達八百平方公里以上，加深治理難度。在資源有限的情況下，地方排水系統長期未獲優先處理，以致潰堤與倒灌情況屢見不鮮。

土地利用失序治水陷入惡性循環

宜蘭員山七賢村，溪洲大排與蘭陽溪匯流處原為開口堤，過去遇洪水會將部分水量導入低窪區滯洪。然而因當地農舍大量增加，地方多年要求封堤，以「保護住家」。2018年堤防封閉後，雨季時河水暴漲，水閘門關閉造成內水無法排出，反使村內淹水頻率更高。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，農舍開發在雪隧通車後快速擴張，導致防洪設計被迫調整。封堤後雖增加住家安全感，但卻使整體排水失去宣洩空間。

為解決多年淹水問題，宜蘭縣政府提出3.7億元治水工程，包括加高護岸、墊高道路與增建抽水站。台灣河溪網協會秘書長鄒明軒評估，該治水方案的「益本比」不足1，顯示投入成本相當高，但效益有限。他認為，若未先處理土地利用及建築管理，治水工程將無止盡堆疊，難以從根本上改善。

宜蘭員山七賢村的溪洲大排與蘭陽溪口，早期河道設計做成開口堤。經地方要求現已封閉堤，反而導致大雨時溪水暴漲，經常淹水。（圖／獨立特派員）

治理權責分散流域整合長年不足

台灣水河治理向來由多個部會分工：上游林地屬農業部林業保育署，山坡地為水保署管轄，中下游則由水利署負責，加上地方政府管理的區域排水，使得流域治理呈現「多頭馬車」。

因權責分散，各階段工程難以連貫，上游保育、中游攔洪與下游排水無法同步規劃，導致治標不治本的情形普遍存在。

今年行政院核定四年1000億元「系統性治水計畫」，並成立水及流域永續推動小組，希望以跨部會方式統一目標、協調工程優先順序，改善以往分散治理的問題。

然而，前內政部長李鴻源指出，過去治水經費投入巨大，但未必使用得當。若缺乏強而有力的專業幕僚與整合機制，跨部會小組難以真正發揮效能。他強調，台灣的問題並非「錢不夠」，而是「沒花在真正需要的地方」。

千億計畫啟動治水優先順序需重新檢視

王藝峰表示，系統性治水的核心是讓中央各部會「目標一致」，再由行政院跨部門決議排序，明確指出哪些河川、哪些工程是「立即需要執行」。

然而李鴻源提醒，若未先檢討國土規劃與流域整體布局，即便啟動大型計畫，也可能落入「急著花錢、問題更複雜」的狀況。他認為應先建立更完整的前置判斷，包括土地使用、坡地管理、河道治理尺度等，再執行工程，才能提高治水效益。

從工程到國土治理淹水問題需根本性改革

回顧近二十年地方治水特別預算投入，治理率僅提升至45%。面對極端氣候、強降雨頻率增加，單靠工程加高、加深、加速排水已難應付。

專家強調，治水必須回到整體流域治理，包括土地利用管制、國土規劃、建築管理與上中下游整合。若無法從政策制度上調整，地方即使投入巨額工程，仍可能面臨內水滯留、排水不足與反覆淹水的窘境。

「千億打水戰」不只考驗政府能否編列預算，更考驗能否重新思考治水策略，讓台灣在面對極端氣候時，具備真正的調適能力。