投入扶幼工作30年 賴曼綺接南高雄家扶扶幼主委

南高雄家扶中心於昨（十）日在南北樓林森店辦理「珠氣蓬勃扶滿載，綺開得勝贏未來」第二十二、二十三屆扶幼主委交接及委員、志工幹部授證暨歲末聯誼活動；現任主委莊月珠將身上象徵力量、前進、榮耀、承諾等配件，由新任主委賴曼綺一一穿戴上身，並且在家扶基金會謝武吉監事、周大堯執行長、高市府社會局葉玉如副局長，以及全體扶幼委員的見證之下，正式接任南高雄家扶中心第二十三屆扶幼主委一職。社會福利工作任重道遠，賴曼綺承諾會守護前主委們所累積的成果，更會成為所有社工的後盾，為更多的弱勢家庭與兒童帶來平安與更好的未來。

對於即將卸任的莊月珠主委而言，兩年的主委任期是個難忘的經驗與記憶；每當在活動中看見弱勢家庭與兒童，因為家扶的幫助而有了不同的轉變，那股心中的暖意油然而生，更讓莊主委堅定對於家扶的投入與支持，不會因為卸任而停止。同時，也感謝賴曼綺主委願意承擔重任，將對於弱勢族群的關懷與扶幼工作延續下去。

民國八十四年，在時任南高雄家扶扶幼委員會主委王本原先生的邀請與鼓勵之下，賴曼綺主委正式加入扶幼委員的行列，而這一投入就是長達三十年的時間；賴主委憶起這三十年的過往，覺得最開心的是：見證了一群人能夠一起為了弱勢家庭的福祉而努力！這樣的快樂是難以言喻的，也是支撐自己走了這麼久很重要的動力。因為這個世界存在很多善良，當這些善良集結在一起，就能發揮很大的力量。

賴主委認為家扶能夠獲得社會大眾的信任與支持，很大的原因來自於財務上的透明與誠信、社工在服務工作上的熱情與投入，以及對於弱勢家庭的實質幫助；面對這些陷入困境的家庭，社工總能用最大的同理，運用不同的資源，來幫助這些弱勢家庭解決困難。因此，賴主委秉持開始了就要堅持下去的態度，全力支持社工展現創意、拓展服務。而自己以及整個扶幼委員會都會是社工以及南高雄家扶最堅強的後盾。只要家扶有需要，自己與家人必定會全力支持，並且喊話「再繼續，還有下一個三十年」，要做到自己不能做為止。

南高雄家扶中心扎根高雄六十年，期盼有更多的人一起加入扶幼工作行列。