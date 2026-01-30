投入改善經費4400萬 提升埔心員鹿路及中正路等道路周邊品質

▲彰化縣長王惠美於今日前往視察「埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫」工程，現場聆聽簡報。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美於今(30)日前往視察「埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫」工程。本工程位在縣道148線溪湖鎮員鹿路一段59巷(起)至埔心鄉埔新路口(迄)，涵蓋高速公路員林交流道附近特定區及埔心都市計畫區，符合國土署前瞻計畫道路品質-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」補助條件。王惠美表示，本次工程位於都市計畫區內，感謝國土管理署補助經費3,696萬元，縣府在議長謝典霖及所有議員支持下自籌704萬元配合款，共投入4,400萬元經費，期望完工後提供鄉親享有更平穩且安全的用路品質。

王惠美表示，縣道148 線為溪湖鎮及埔心鄉重要聯繫道路，埔心鄉員鹿路與中正路車流量極大，加上長期受管線挖掘影響，導致路面老化且地基不穩。這次工程預計翻新達4.6萬平方公尺的路面，並針對下陷路面進行路基改善，解決道路不平的問題，並確保路面結構更加穩固耐用。

王惠美指出，除了道路品質提升，為強化交通安全設計，也重新劃設標誌標線、增設左轉偏心專用道，並針對高風險路口與紅綠燈號誌進行整體檢討與動線優化，以減少交通事故發生。此外，該路段緊鄰舊館公園與彰化醫院，為同步落實「人本交通」精神，將全面建置無障礙人行環境與通學步道，完工後將能提供給鄉親更友善且安全的用路環境。

彰化縣政府工務處表示，「埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫」工程已於114 年11月27日開工，預計115年03月26日完工，主要範圍為縣道 148 線 18K+500 至 21K+100，全長約 2.7 公里，藉由鋪面改善與人行環境優化，全面提升通行品質。縣府將持續爭取經費改善各處交通路段，為鄉親提供更友善的用路體驗。