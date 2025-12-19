投入新北第一選區選戰 國會幕僚游明諺掛看板爭取民進黨提名

民進黨國會幕僚游明諺近日掛上首面競選看板，表態爭取新北市議員第一選區提名，正式投入地方選戰。（圖／翻攝自游明諺臉書）

2026年地方縣市選舉腳步逼近，除縣市長選戰逐步升溫外，各選區議員布局也陸續浮上檯面。視角拉到新北市議員第一選區（石門、三芝、淡水、八里），民進黨國會幕僚游明諺，近日於竹圍交通樞紐掛出首面競選看板，表態爭取提名參選市議員。

新北市議員第一選區應選4席，隨著淡海新市鎮與八里重劃區人口持續移入，選民結構逐漸年輕化。現任議員包括國民黨陳偉杰、陳家琪，民進黨鄭宇恩，以及無黨團結聯盟蔡錦賢，藍營目前掌握2席、綠營1席、無黨1席。隨著2026地方選舉接近，除現任者力拚連任外，新生代人選也陸續表態，其中具資深政治工作經驗的前民進黨幕僚游明諺近日於竹圍交通樞紐設立首面競選看板。

游明諺表示，新北市議員第一選區初選雖尚未正式啟動，但地方期待與討論已逐漸升溫。他近日掛上第一面競選看板，象徵責任的開始，也代表自己已做好準備，正式投入這場為地方打拚的行動。

他指出，過去十年來，自己歷任議員助理與國會助理，長期站在服務第一線，受理陳情、協調局處、追蹤案件進度，累積上千件選民服務經驗。他強調，自己並非公共事務新人，而是一個能夠「一上任就上手」的即戰力。

游明諺強調，對他而言選戰早已開始，感謝這段時間鄉親們的加油與鼓勵，未來也將持續透過行動服務站、法律諮詢與公益活動深入社區，為八里與北海岸長期被忽略的地方議題發聲，爭取更多資源與公平發展。

