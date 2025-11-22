投入桃園市長選舉傳聞落空 ! 鄭文燦澄清 : 心如止水、不參選
[Newtalk新聞] 近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。
魏筠表示，鄭文燦回應明確：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」他強調，自己沒有參選打算，也否認外界揣測。
此前，資深媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》中曾透露，透過個人管道得到消息，鄭文燦曾私下與民進黨高層會面，並表達參選意願，甚至指出只要總統兼黨主席賴清德解除停權，鄭文燦參選的可能性仍存在。吳子嘉認為，鄭文燦在桃園仍具選舉號召力，若出馬將對現任市長張善政構成挑戰。
不過，鄭文燦的停權仍在黨內生效，若要復權必須經過賴清德授權，且黨內布局已經有多名潛在人選，包括立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人，因此鄭文燦最終決定不參與選舉，也避免了黨內複雜的權力與選戰拉扯。
吳子嘉分析，鄭文燦此番表態，除了回應外界關注，也有政治策略考量，包括防範黨內其他人選受到阻礙，並消弭不必要的媒體揣測。至此，鄭文燦是否回鍋參選的疑慮正式落空。
更多Newtalk新聞報導
(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」
印度已經失色了！ 彎道超車GDP訂10% 亞洲經濟增速第一國家竟是「他」.....
其他人也在看
張善政連任攔路虎爆是他 鄭文燦14字回應
媒體人吳子嘉21日在《董事長開講》中爆料，前行政副院長鄭文燦將回鍋選桃園市長，已經私下會面民進黨某高層。然而，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，她直接問鄭文燦，鄭文燦表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。太報 ・ 13 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 1 天前
讚桃園奪中央大獎 前藍委酸民進黨只會強調「拜幾間廟」
國民黨前立委陳學聖今天在臉書發文，稱讚桃園市長張善政不花俏、務實的作法獲得中央「坡地金育獎」直轄市第一與4項大獎。並指民進黨已開始點名各種要參選桃園市長人選，最後陳學聖以「強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？」暗諷總統府副秘書長何志偉，強調「相信大家心中已有答案。」中時新聞網 ・ 15 小時前
高市早苗挺台「民進黨太高調」？媒體人6字示警：恐成麻煩製造者
日本首相高市早苗說如果「台灣有事」就構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，遭到中國大陸強力抵制。對此，有媒體人在其粉專臉書發文直言，高市早苗的言論在日本國內算不算一頭腦熱，給日本民眾來判斷，但台灣人也「不要一頭腦熱」。中天新聞網 ・ 11 小時前
民進黨2026先爆內亂？他爆黨內大咖「藉1事逼宮賴清德」 真實目的曝光
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰；不過吳子嘉指出，這可能只是鄭文燦為自己貪污官司解套的招數。談到2026大選，吳子嘉在《董事......風傳媒 ・ 16 小時前
2026藍白合成形！郭正亮點名南高屏有贏面
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於19日舉行主席高峰會談，雙方均表態願意朝藍白合的方向前進，對此前立委郭正亮分析，就2026縣長長選舉來說，如果柯志恩、謝龍介及蘇清泉若能獲得民眾黨公開支持，在高雄、台南及屏東參選縣市長將具有相當勝算。中天新聞網 ・ 1 天前
中國「禁遊令」反讓台灣對日觀光有利多 旅展搶商機
日本首相高市早苗就「台灣有事、日本有事」的論述表態，中日緊張關係持續升級，中國祭出「禁遊令」報復，被認為反而對台灣赴日觀光增加利多，2025大台南國際旅展今天開幕，陣容堅強的「日本主題館」成了活動最佳亮點，多達17個來自當地城市的官方與民間觀光單位設攤，全力行銷。台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表自由時報 ・ 1 天前
桃園志願服務嘉年華盛大登場 展現NPO、志工無私付出成果
桃園市長張善政今（22）日上午前往平鎮區，出席「桃園市114年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」。張善政表示，桃園志工人數已近11萬人，是城市最寶貴的力量之一。特別值得肯定的是，志工中有近半為高齡長者，他們雖已從職場退休，仍持續以熱忱回饋社會，用人生經驗投入各項公共服務，令人深受感動，而今日活動不僅讓桃園電子報 ・ 14 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園 本尊冷回一句打臉了！
民進黨布局2026縣市長選舉，桃園市長選戰會派誰更是備受矚目；媒體人吳子嘉昨（21日）在直播節目爆料稱，傳出前行政院副院長鄭文燦要回鍋參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈，引發議論；針對該消息，民進黨桃園市議員今（22日）透露，經直接向鄭求證，得到的回應是「我心如止水」。中時新聞網 ・ 14 小時前
全台第5高！基隆下水道接管率近逼5成 市府允諾輔導民眾入戶接管
截至今年9月底，基隆市污水下水道的接管率達44.39％，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑市府是否有針對民眾污水下水道接管提供協助。基隆市長謝國樑允諾，將比照外縣市的作法，輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助施工。中時新聞網 ・ 15 小時前
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
竹市民富國小110週年校慶 邱臣遠贈大禮
新竹市民富國小22日歡慶110週年校慶，校園洋溢熱鬧與感動氛圍。代理市長邱臣遠到場向全校師生祝賀，並宣布市府進行操場整建、活動中心冷氣汰換及校舍外牆油漆更新等「三份生日大禮」，全面優化校園與學習環境。邱代理市長表示，教育是城市發展的根基，學校不僅傳授知識，更塑造價值、品格與素養。他感謝民富國小校長、師長團隊的長期投入，也感謝家長會與校友的全力支持。走過百十年歲月的民富國小，從早期樸實校舍到今日兼具人文、美學與科技的校園風貌，一步步見證城市教育的提升與市民需求的變遷，是新竹市推動教育革新的重要典範。民富國小校長吳淑雯表示，今年校慶以「百十民富・傳承榮耀」為主題，規劃多項兼具教育意義與文化深度的系列活動，讓校園成為展現學習能量的精彩舞台，其中，「時光藝旅」師生藝術展以「110週年禮物盒」為概念，象徵民富珍貴的世代記憶，展出幼兒園至六年級師生的繪畫、書法、攝影、陶藝與雕塑等作品，呈現學校深厚的藝術教育成果。此外，校慶也同步舉辦「低碳雅集」園遊會，倡導環境永續與低碳生活，並設置多元主題攤位，結合在地特色美食、二手義賣、公益捐款及升學博覽等內容，讓校慶不僅是慶祝學校生日，更是連結教育、社區與公益台灣好新聞 ・ 14 小時前
民進黨桃園迎最強戰將？傳鄭文燦「密會黨高層盼參選」 本人回應了
民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文表示，針對資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》中爆料，稱前桃園市長鄭文燦私下會面民進黨某高層，表達有意代表民進黨再次參選桃園，對此她已直接向鄭文燦本人詢問確認。魏筠指出，鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。鄭文燦強調，沒有參選打算，否認外界揣測。不過，目前民進黨內仍傳出多位可能人選，包括民進黨立委王義川、總統......風傳媒 ・ 14 小時前
畢書盡父親淪為通緝犯！涉刑案被逮捕 出借身分證遭冒名開公司犯罪
歌手畢書盡（Bii）近年在演藝事業上迎來新突破，離開合作多年的老鷹唱片後，正式加入索尼音樂，積極投入全新音樂計畫。然而正值事業發展之際，卻傳出他的台灣籍父親因涉入刑案，兩度遭到檢方通緝，並將於本月25日再次出庭面對後續訴訟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 17 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 8 小時前
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 15 小時前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 11 小時前