投入桃園市長選舉傳聞落空 ! 鄭文燦澄清 : 心如止水、不參選

近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。

魏筠表示，鄭文燦回應明確：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」他強調，自己沒有參選打算，也否認外界揣測。

此前，資深媒體人吳子嘉在節目《董事長開講》中曾透露，透過個人管道得到消息，鄭文燦曾私下與民進黨高層會面，並表達參選意願，甚至指出只要總統兼黨主席賴清德解除停權，鄭文燦參選的可能性仍存在。吳子嘉認為，鄭文燦在桃園仍具選舉號召力，若出馬將對現任市長張善政構成挑戰。

廣告 廣告

不過，鄭文燦的停權仍在黨內生效，若要復權必須經過賴清德授權，且黨內布局已經有多名潛在人選，包括立委王義川、總統府副祕書長何志偉等人，因此鄭文燦最終決定不參與選舉，也避免了黨內複雜的權力與選戰拉扯。

吳子嘉分析，鄭文燦此番表態，除了回應外界關注，也有政治策略考量，包括防範黨內其他人選受到阻礙，並消弭不必要的媒體揣測。至此，鄭文燦是否回鍋參選的疑慮正式落空。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」

印度已經失色了！ 彎道超車GDP訂10% 亞洲經濟增速第一國家竟是「他」.....