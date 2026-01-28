投入民眾黨議員初選被爆性騷 毛嘉慶怒提告

▲曾是媒體人的毛嘉慶加入民眾黨參選議員，卻被爆性騷，他將對撰稿記者提告。（圖／翻攝毛嘉慶臉書）

[NOWnews今日新聞] 曾任國民黨發言人，但後來被開除黨籍、現為民眾黨籍的毛嘉慶，今（28）日被《ETtoday新聞雲》獨家爆料，曾在入黨前性騷擾女黨工，目前已有黨員將毛嘉慶舉報到中評會。民眾黨證實確實收到第三方檢舉案件，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。毛嘉慶則批，記者全未向他查證，將對撰稿記者提出「妨害名譽」刑事告訴。

毛嘉慶說，他與兩位黨內同志共同投入該區初選，該選區也可能成為2026年民眾黨首個「全民調初選」的試金石，根據現有民調，他在初選中具有一定程度的領先優勢，並表示將致力於在初選結束後團結黨內士氣，為2026年的中壢選區奠定基礎，成為2028年的政治後盾。

毛嘉慶強調，選舉應該是良性競爭，而非不擇手段的對抗，但初選前夕，他被爆料，卻未提供任何具體事證或查證過程，對新聞倫理造成衝擊。毛嘉慶指出，媒體在報導政治人物時，應有最基本的查證責任，即便是演戲或假消息，也應先詢問當事人的說法。

對於相關報導，毛嘉慶已委任律師向該媒體記者提出「妨害名譽」刑事告訴，並表示，消息來源若證明為無中生有，將依法追究刑事責任。他並指出，任何引用此篇報導的媒體或個人，也可能成為共同正犯，將一併提出法律行動。

毛嘉慶表示，初選過程中面對壓力在所難免，作為領先者更需承受外界檢驗，但他強調，多年的政治努力不會因單篇報導而受到影響，也認為台灣的民主不應被廉價的報導動搖。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



