投入泰北華語伴學行動 曾毓婷跨海異域伴讀孤軍後裔

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

「老師，你們明年要再來喲！」臨別時，孩子的一句話，道出最真切的期待。對於參與「異域之愛—泰北華語伴學計畫」的曾毓婷來說，這不只是道別，更象徵一段師生關係的建立與被需要的回饋。畢業於國立聯合大學華語文學系的曾毓婷，於2024年初報名參加計畫，投入第一屆泰北華語伴學行動。過程中，她重新連結自身對華語教育的初衷，也在跨文化場域中，逐步累積教學經驗。

「異域之愛」華語文伴學計畫，由慈濟基金會推動，希望支援敘利亞難民及泰北偏鄉學童的學習需求。透過招募青年志工，結合專業培訓與線上教學機制，嘗試突破地理限制，提供弱勢學童接觸語言與拓展視野的機會。

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泰北偏鄉的教育資源極度不足，語言與文化差異，也成為高教學門檻。曾毓婷雖非傳統師資培育體系出身，仍在計畫支持下投入教學現場，嘗試以生活化方式，引導學生學習華語。課堂上，除語言知識傳授外，她也強調互動與情境運用，協助學生在實際使用中建立信心。即使在設備有限的環境下，學生的專注與即時回饋，一直是她持續投入的重要支撐。當學生逐漸願意開口表達、參與對話，學習的意義也從課程內容延伸至人際連結與自我表達。

對曾毓婷而言，這段伴學經驗的收穫，不只在於教學成果，也來自於和學生之間長期建立的關係。曾有一名平時較為內向的學生，在課後主動表達「今天很開心」。這樣簡單的一句話，呈現出「陪伴」在教育中的意義與價值，也反映出教學的影響，往往是從細微處累積而來。

曾毓婷坦言，第一次參加「泰北華語伴學計畫」時，既緊張又不安。但是心裡確隱隱帶著一股想證明「自己做得到」的倔強與青澀。隨著第二屆服務的圓滿落幕，到如今再度投入第三屆的培訓，更被新學伴稱為「學姊」。在夥伴遭遇教學瓶頸時，能沉穩且無私地傾囊相授，從「想證明自己」到「能成就他人」，這不僅是一場跨國的教學實踐，更是一段深刻的生命轉變的歷程。

曾毓婷在泰北的伴學故事，從一開始的緊張與不確定出發，到逐漸找到與學生互動的節奏。透過一堂堂課、一段段陪伴，將教育資源導入偏鄉，同時也讓更多人，關注不同地區的學習需求，進而擴展成更大的社會行動力。或許正如孩子所說的那句話——期待再見，不只是對老師的想念，更看見教育的牽引力；教育不再只是制度中的課表，而是正在形成可延續的影響力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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