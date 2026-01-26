投入身心障礙者關懷照顧行列 外配社工儼成社福體系生力軍
【民眾新聞網方健龍新竹報導】為因應多元族群需求與社會服務量能成長，社團法人臺灣愛的萌芽福利協會近年積極培育泰國、越南、印尼新移民婦女取得社工從業資格，積極投入社會福利、家庭支持、移民輔導及身心障礙者關懷等服務領域，有效提升社會工作者服務多元性與可近性。
愛的萌芽福利協會副執行長李晴惠表示，外配社工具備文化與語言背景優勢，能更貼近新住民、移工及外籍家庭之實際需求，在溝通、文化理解與信任建立上發揮關鍵角色，形成跨專業、跨文化的服務模式，有助於降低服務落差，促進社會融合。
李晴惠說，外配社工不僅補足社工人力需求外，更為社會工作專業注入不同文化視角，對於建構包容且友善的社會環境具有正面意義。
愛的萌芽福利協會指出，目前協會泰國籍見習社工陳菈雯主要服務於新竹縣政府高齡長照處委託該會二區身障服務中心見習社工，協助本區1080位身障者與家庭，釐清身心障礙者家中所持有及缺乏的資源，依據需求媒合他們需要的幫助。
竹縣府高齡長照處處長許瑜庭表示，縣府結合民間專業團體，115年委託社團法人臺灣愛的萌芽福利協會第二區身心障礙者服務中心，共同強化身心障礙服務體系的多元性、服務可近性及主動積極性，以完善身心障礙者照顧服務。許瑜庭處長說，服務對象為設籍並實際居住在竹縣年滿6歲以上且持有身障證明者及其家庭，若有需求可洽各服務中心，由專業社工提供個案管理、生涯規劃、心理重建與家庭支持等一站式協助。
愛的萌芽福利協會指出，泰籍陳菈雯不僅開拓了自己的各項能力與才華，現在的她更是愛的萌芽福利協會見習社工，同時也兼任泰國語言文化講師，不僅是泰國文化的傳播推手，同時也在在政府單位擔任通譯，協助語言不通的新移民婦女解決問題。
