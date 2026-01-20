投入逾千萬優化騎行 游淑貞率隊視察吉安濱海段自行車道 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為打造優質休閒環境，提升鄉內自行車休閒騎行廊道之整體品質，吉安鄉公所今（20）日表示，由鄉長游淑貞偕同鄉代會副主席黃金發等人，於昨日前往吉安鄉濱海段自行車道檢視完工現況，確認優化品質無虞，期盼為鄉親與遊客營造兼具運動休閒與自然體驗的友善騎行空間。

會勘人員還包括吉安鄉代表高德安、詹益萬、劉靜文、楊靖妍；仁安村長廖建緯、東昌村長魏錦添以及公所團隊。

吉安鄉公所指出，游淑貞積極爭取本案工程執行經費，其中1379萬3000元由中央公路局補助，不足經費262萬7000元由公所自籌，總工程經費共1642萬。在鄉民代表會自籌預算支持之下，工程於去年114年5月動工，並在12月順利竣工。

「目前已順利全面開放使用。」游淑貞表示，此工程改善計畫分為2大施工工區，第1工區為「東海一街河堤步道」及洄瀾橋整修工程，施作內容包括設置仿木欄杆、鋪設壓克力地坪，並針對既有橋樑鋼構與欄杆全面重新上漆。

游淑貞再指，第2工區則為，濱海自行車步道整建工程，同樣設置水泥仿木欄杆並鋪設防滑的藍灰白色壓克力地坪，全面強化海岸路段的騎乘安全性與使用品質，不僅提升行走與騎乘的舒適度，在兼顧耐用性的前提下也展現整體美感。

「此次優化不僅大幅提升安全性與視覺美感，更為民眾打造出舒適愜意的騎乘環境。」游淑貞表示，吉安鄉公所克盡職責以百年建設規劃為藍圖，感謝中央、縣府與代表會的通力合作，使工程得以如期如質完成，將成為在地休閒與觀光旅遊的熱門景點。

游淑貞強調，隨著濱海段工程的完工，這條串連山海、田園與親水景觀的自行車廊道更加完整。公所誠摯邀請民眾與親朋好友一同前來騎行，享受吉安獨有的慢活風景與自然魅力，同時呼籲民眾切勿騎乘機車進入自行車道，以免觸法。

照片來源：吉安鄉公所

