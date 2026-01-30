投入逾1億優化職棒賽事場地 花蓮縣立棒球場整建完工 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣為持續推動運動場館優化，打造更完善的全民運動與賽會環境。花蓮縣政府今（30）日表示，有關「花蓮縣立棒球場整建改善計畫」已於日前順利完成，此次整建不僅優化提升場館安全性、功能性與服務品質，未來將提供選手與觀眾更舒適、安全的比賽與觀賽環境。縣府也將持續盤點設施現況，針對觀賽品質重點更新。

「花蓮縣立棒球場長期為東部重要棒球賽事場地。」花蓮縣府指出，不僅承辦中華職棒例行賽，也承辦各項棒球賽事，是東部競技體育的重要場館。隨著賽事規模與需求增加，縣府持續盤點設施現況，針對影響比賽與觀賽品質的重點項目進行改善，確保場館符合現代化賽事需求。

花蓮教育處說明，本次整建計畫配合運動部推動之「優化全民運動與賽會環境計畫」，核定總經費新台幣1億1000萬元，其中中央補助9900萬元、縣府配合款1100萬元。工程重點包括內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新、球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等，全面提升比賽品質與觀賽安全。

此外，縣府額外投入經費增設第2面電子計分板、更新冷卻水塔及拓寬1樓球員廊道，進一步提升比賽運作順暢度與選手使用體驗，同時增進觀眾觀賽舒適與安全。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣立棒球場整建完成後，將更完整支援各項棒球賽事，提供選手更佳競賽環境。縣府將持續盤點縣內運動設施，逐步推動場館優化與更新，提供安全、友善且具品質的運動環境，讓完善的運動設施成為花蓮城市發展的重要支柱。

照片來源：花蓮教育處

