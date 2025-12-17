投入高雄市長初選 林岱樺提AI解決方案 (圖)

如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76