投入1千萬元整建 新北山佳棒壘球場與遙控賽車場啟用

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處針對樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的重疊問題啟動整建計畫，工程今年2月開工，10月完工，今天正式啟用、辦理競賽活動。高灘處指出，經整建調整後，山佳棒壘球場A座與遙控賽車場都是完整獨立的使用空間，不會互相干擾，民眾能更安全、順暢地進行活動。

高灘處與台灣遙控車模型協會今共同辦理比賽，為山佳遙控賽車場完工揭幕，高灘處長黃裕斌表示，工程針對棒壘球場A座左外野與遙控賽車場重疊問題，重新配置場域，並善用周邊綠地，投入1019萬元整建，同步改善2項活動的設施空間，改善面積6521平方公尺，完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並劃分為初級與進階2區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。

廣告

黃裕斌提到，工程階段多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，讓整體環境更貼近使用者期待，完工後邀請車友試跑回饋表示，賽車場鋪面平整、場地使用橡膠分隔條劃分，可依需求靈活變換賽道，提升了操控與競賽的樂趣，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的遙控賽車活動場域。

高灘處指出，改善後的山佳棒壘球場A座與遙控賽車場，提供樹林區山佳河濱公園市民更優質的戶外運動環境；民眾若搭乘大眾運輸前往，可搭台鐵至山佳車站下車，出站後沿佳園路一段，步行約500公尺至陽光峇里社區旁柑園陸橋牽引道進入高灘地園區內，下牽引道後，再往山佳棒壘球場、遙控賽車場方向步行。

遙控賽車玩家於山佳遙控賽車場，享受競速快感。(記者黃政嘉攝)

新北市高灘處與台灣遙控車模型協會今共同辦理比賽，為山佳遙控賽車場完工揭幕。(記者黃政嘉攝)

