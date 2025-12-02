投入1.25兆國防特別預算是必然？蕭美琴：以實力帶來和平

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統府今(12/2)發布副總統蕭美琴近日受訪談話，蕭美琴表示，台灣認同美國人民的信念，亦即「以實力帶來和平」，歸根究柢，就是要理解「實力」的原則，強化實力也是嚇阻的一環。

副總統蕭美琴接受美媒《戰情室》(WarRoom)節目專訪，總統府提供

總統賴清德上周宣布將在未來8年投入1.25兆國防特別預算，打造台灣之盾，與友盟國家合作，有效嚇阻中國威脅。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪，蕭美琴受訪表示，理想的狀況是一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。因此台灣也認同美國人民的信念，亦即「以實力帶來和平」，歸根究柢，就是要理解「實力」的原則，強化實力也是嚇阻的一環。最終要宣揚並建立和平，同時也嚇阻並預防衝突，這需要許多努力，非常艱難，但確實需要決心來投資自身的實力與自我防衛。

廣告 廣告

蕭美琴指出，美國一直是台灣最重要的安全合作夥伴。多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

蕭美琴透露，過去一兩年來，台灣從零開始，建立了國內的無人機供應鏈與提升自身實力，也正發展其他形態的機器人技術。

蕭美琴表示，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生衝突，也不希望發生戰爭。因此台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分。

蕭美琴說，讓美國人民瞭解這點非常重要，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益。雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

更多FTNN新聞網報導

台灣有如亞洲的美國？蕭美琴：不同世代的人們來此打造美好生活

細數青年政策！賴清德特別拿「減稅」與美國比較：其實我們做的更徹底

2027完成攻台準備惹議 賴清德被問「中共是否打過來」澄清：不是說他那年要動手

