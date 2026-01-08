投入2億946萬元 彰化市平和國小建和分校第二期校舍動土

彰化市平和國小建和分校第二期校舍舉行動土典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府八日在平和國小建和分校舉行第二期校舍新建工程動土典禮，縣長王惠美表示，本工程投入縣款二億九百多萬元，將興建地上四層、共二十八間教室的教學大樓，預計一一六年十一月完工，期盼讓孩子在充滿美感的環境中自在學習、勇敢探索，在世界舞台上發光發熱。

王惠美表示，教學大樓設計融合『植物葉脈』的生命意象，建築線條如同自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，致力於構建通風、採光佳且具空間層次的學習環境，並融合空間美學概念。此外，縣府預計再投入三億九千多萬元進行第三期工程興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流與居民停車壓力，提升家長接送的安全與便利性，達成校園與社區雙贏的局面。

王惠美指出，從以前擔任議員時期，就關注到建和分校校舍不足問題，後續協調並克服萬難，終於正式啟動二期工程。這兩年來縣府挹注平和國小本校區超過二千餘萬元，解決校內漏水與酷熱問題的防水隔熱工程、提供乾淨衛生環境的廁所整建及XR數位共學中心，提供優質的教學環境。

教育處指出，平和國小第二校舍推動過程面臨土地整合與基地整備等艱鉅挑戰，縣府團隊始終秉持「以孩子為優先」的施政態度克服萬難，順利啟動二期工程。本案特別重視校園的空間美學與環境教育，這座新校舍不僅是硬體設施的升級，更象徵著對孩子的守護與期許，陪伴每一位平和學子在這片土地上「向下深耕、向上茁壯」，以穩健的步伐迎向更燦爛的未來。