投入2000億美元讓房貸利率降低、房貸資金注入活水 一文看懂川普「購買抵押債券」效果

美國總統川普表示，他正指示相關代表購買價值2000億美元的抵押債券（Mortgage-Backed Securities, MBS） ，以壓低利率，並將經濟破敗的責任歸咎於前總統拜登，稱拜登時代充斥通脹、犯罪氾濫，而他領導的政府正致力恢復「美國夢」。



這番言論出自川普1月8日在社群媒體上的貼文，他廣泛批評拜登時期的經濟政策，同時強調自己過去的決策強化了關鍵住房機構。

能讓房貸利率下調，減輕購屋者的每月還款壓力



抵押債券是一種將成一籃子房貸「打包」在一起，轉化為可供投資者買賣的金融產品。簡單來說，當銀行借錢給民眾買房後，會將這些貸款合約賣給房利美或房地美。這兩家機構再將貸款整合成債券賣給市場。投資者購買抵押債券，資金便會流回銀行。而銀行有了這筆回流資金，就能再借錢給新的購屋者。這就像是房貸市場的「潤滑劑」，確保市場上有充足的資金流通。

川普提出的2000億美元購債計畫，在本質上類似於聯準會（Fed）過去使用的「量化寬鬆」（QE）手段，當政府大規模購買抵押債券，會導致這類債券的價格上升、收益率下降。由於抵押貸款利率通常與抵押債券收益率連動，這能直接促使市場上的房貸利率下調，減輕購屋者的每月還款壓力。而2000億美元是一筆巨額資金。對於目前因高利率而縮減的住房市場來說，這無疑是一劑強心針，能鼓勵銀行放寬貸款條件，增加市場上的買氣。

川普在Truth Social平台寫道：「拜登忽略了住房市場，反而沉迷於高犯罪率、開放邊境、失控通脹、阿富汗災難，以及他留下的混亂軍隊。一切都搞砸了，但我作為美國總統，已經修復了它！」

他接著說：「現在，我特別關注住房市場。由於我在第一任期選擇不賣掉房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac），這是個真正偉大的決定，違背了那些『專家』的建議，現在它們價值翻了好幾倍──絕對是一筆鉅款──而且還有2000億美元現金。正因如此，我指示我的代表購買2000億美元的抵押債券。這將壓低抵押利率、降低每月付款，讓購屋成本更親民。」

聯邦住房局局長回應將會落實



川普補充：「這是我恢復可負擔性的眾多步驟之一，而拜登政府完全摧毀了這點。我們正帶回上屆政府毀掉的美國夢。讓美國再次偉大！」

針對川普的貼文，聯邦住房局局長威廉．普爾特（William Pulte）在X平台回應：「我們正在執行。感謝川普總統，房利美和房地美將會落實。」



這項宣布緊接在川普提出禁止「大型機構投資者」購買單戶住宅之後，作為更廣泛住房議程的一部分。



川普表示，高通膨已讓許多美國人、特別是年輕購屋者無法負擔房屋所有權，他主張住房市場已偏離傳統角色，無法作為通往美國夢的途徑。

川普說：「人們住在房子裡，不是公司。」

川普未提供禁令實施細節或時程，但他表示將在即將出席達沃斯世界經濟論壇年會時進一步討論。



責任編輯：許詠翔

